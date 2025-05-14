ПАО «АЭСК» получило за январь-март 2025 года 40,6 млн руб. чистой прибыли
Чистая прибыль ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» (АЭСК) по РСБУ за первые три месяца текущего года составила 40,6 млн руб. Показатель такого же периода минувшего года был меньше на 37,7%. Такие данные представлены в отчетности компании.
За указанный период выручка от продаж увеличилась на 10,9% — до 4,5 млрд руб., валовая прибыль на 11,2% — до 2,4 млрд руб. Что касается прибыли от продаж, она выросла на 30,3%. В части кредиторской задолженности можно наблюдать снижение суммы — с 2,3 млрд руб. на 31 декабря 2024 года до 2,18 млрд руб. на 31 марта 2025 года. С 1,47 млрд руб. до 1,15 млрд руб. снизилась дебиторская задолженность.
В прошлом году ПАО «АЭСК» получило 82,3 млн руб. чистой прибыли по РСБУ. Показатель предыдущего года был меньше на 30,6%. Выручка показала рост на 10,6% — до 15,6 млрд руб.
ПАО «АЭСК» обеспечивает энергоснабжение около 90% территории Астраханской области. В минувшем году компания увеличила отпуск электроэнергии на 3,6% по сравнению с показателем предыдущего года — до 2,9 млрд кВт.ч. В этом году отпуск электроэнергии ожидается на уровне 2,8 млрд кВт.ч.
ООО «Гарант-Сервис» (Астрахань) является владельцем 19,38% акций ПАО «АЭСК». Столько же у ООО «Марс энерго» (Москва) и ООО «Волга групп» (Астрахань). Московское ООО «Диэм» владеет 19,92% акций компании, АО «Независимая инвестиционная компания» — 10,91%. Это следует из отчетности ПАО «АЭСК» за 2024 год.