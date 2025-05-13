«Автобан» построит мост через ЖД-пути на Сокурском тракте в Саратове за 2 млрд

В Ленинском районе Саратова выбрали подрядчика для строительства путепровода через железнодорожные пути на Сокурском тракте. Информация о контракте опубликована на сайте госзакупок.

Стоимость работ составила 1,853 млрд руб. В аукционе участвовали две компании, и победителем стало ООО «Автобан», предложившее цену в 1,849 млрд руб. Контракт с юрлицом уже заключен.

ООО «Автобан» основано в Саратове в 1992 году, генеральным директором является брат депутата областной думы Гагика Киракосяна Тигран Киракосян. Компания специализируется на строительстве дорог и автомагистралей. В 2024 году выручка составила 11,7 млрд руб., что на 4 млрд руб. меньше, чем в предыдущем году.

Строительство путепровода протяженностью 118 планируется завершить к апрелю 2027 года.

Никита Маркелов