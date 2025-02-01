Авиакатастрофа в Вашингтоне и арест топ-менеджеров «Роснано»

Цифры недели

67 человек погибло в результате столкновения самолета American Airlines с военным вертолетом в Вашингтоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета American Airlines с военным вертолетом

Фото: Jeenah Moon / Reuters Спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета American Airlines с военным вертолетом

Фото: Jeenah Moon / Reuters

110 палестинских заключенных освободили власти Израиля в обмен на троих израильтян и пятерых граждан Таиланда в ходе обмена 30 января.

На 12–19% за день подешевели акции производителей микрочипов из США и ЕС на фоне запуска китайского ИИ DeepSeek.

На уровне 4,25–4,5% ФРС США сохранила ключевую ставку в ходе январского заседания.

$1,2 млрд военной помощи Украине выделят власти Швеции.

Более 40 социальных пособий, компенсаций и выплат проиндексирует Минтруд РФ на 9,5% с 1 февраля.

3,2 млрд руб. хочет взыскать Генпрокуратура РФ с участников махинаций при строительстве оборонных сооружений в Курской области.

3,8 трлн руб. достигла прибыль российского банковского сектора в 2024 году.

На 27% выросла себестоимость хлебобулочных изделий в РФ по итогам 2024 года.

На 40% вырос объем ставок, принятых российскими легальными букмекерами в 2024 году.

На 41% выросли продажи антивирусного ПО в России по итогам 2024 года.

На 22% выросли средние траты россиян на туры за границу этой зимой.

На 34% вырос спрос на магические атрибуты в России в 2024 году.

По букве закона

СКР установил причастность пяти украинских военнослужащих к убийству 22 жителей села Русское Поречное в Курской области.

Трое бывших топ-менеджеров «Роснано» задержаны в Москве по подозрению в махинациях с отчетностью.

Тверской суд Москвы по подозрению в даче взятки на два месяца арестовал экс-гендиректора «Фонбета» Сергея Анохина.

За неисполнение обязанностей иноагента арестовано имущество рэпера Алишера Моргенштерна (объявлен Минюстом РФ иноагентом).

Главы МИДов стран ЕС согласовали продление санкций против России.

Совбез ООН провел экстренное заседание в связи с боевыми действиями в Демократической Республике Конго.

Цитаты недели

«Просим, чтобы руководство Киргизии прекратило административное давление на наши компании» (премьер РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Казахстан).

«Бывший госсекретарь Энтони Блинкен открыто говорил, что настаивает на настоящей войне (с Россией.— “Ъ”), например на убийстве Путина» (американский журналист Такер Карлсон о работе администрации Джо Байдена).

«Пускай Байден отправляется вместе с Блинкеном на электрический стул» (председатель Госдумы Вячеслав Володин о возможном покушении на Владимира Путина).

Отставки и назначения

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко переизбран на седьмой президентский срок. За него проголосовали 86,82% избирателей.

Глава администрации Сирии Ахмед аш-Шараа стал новым президентом страны на переходный период.

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне протестов.

По обоюдному согласию сторон расторгнут договор сборной Казахстана по футболу с российским тренером Станиславом Черчесовым.

Инициативы недели

Российские брокеры, биржа и ЦБ обсуждают возможность запуска биржевых торгов в выходные дни.

Минфин готовит увеличение нагрузки для крупных аудиторских компаний.

Продавцы и маркетплейсы договариваются о практике передачи нераспроданных товаров благотворителям.

В Москве готовятся к внедрению дорожных камер, измеряющих уровень шума мотоциклов и автомобилей.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о проекте реконструкции здания Большого Московского государственного цирка.

Дональд Трамп подписал указ о разработке системы противоракетной обороны «Железный купол».

Сделки недели

Иран приобрел партию российских истребителей Су-35.

Президент России Владимир Путин разрешил компании «Балчуг капитал» приобрести 100% акций ООО «Голдман Сакс банк».

Нидерландская ING Group уйдет с российского рынка и продаст ИНГ-банк (Евразия) компании АО «Глобал Девелопмент».

Принадлежащий X5 Group сервис 5Post запускает трансграничную доставку из Китая.

Сеть магазинов электроники «М.Видео-Эльдорадо» ведет переговоры о своей продаже.