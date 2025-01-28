Генпрокуратура взялась за оборону

«Ъ» стали известны подробности иска Генпрокуратуры о взыскании более 3,2 млрд руб. с участников возведения фортификационных сооружений на границе с Украиной в Курской области. Надзор считает, что руководители отвечавшей за возведение линий обороны региональной корпорации развития, создав видимость строительства, присвоили бюджетные средства, направив их на развитие своих бизнес-структур и покупку дорогостоящего имущества. Власти Курской области поддержали иск Генпрокуратуры, пообещав оказать содействие в расследовании коррупционных преступлений и взыскании ущерба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Климентьев / ТАСС Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Как указано в иске заместителя генпрокурора Игоря Ткачева (имеется в распоряжении «Ъ»), ответчиками по нему выступают: экс-гендиректор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин, его бывшие заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, брат последней Владислав Мартьянов, нынешний и бывший депутаты Курской облдумы Максим Васильев и Юрий Бессонов, предприниматели Денис Федоров, Максим Воронин, Владимир Коноплев и Иван Уткин, а также восемь ООО — «КТК Сервис», «Техимпэкс», «Торговый дом Курск», «Сиэми», «Электростроймонтаж», «Яртэс инжиниринг», «Энерго рессурс» и «Энергосистема». Истец требует наложить арест на все имущество ответчиков и счета в банках.

Мотивируя обращение в Ленинский райсуд Курска, замгенпрокурора указал, что с октября 2022 года в регионе действует особый режим функционирования органов управления, который позволяет местным властям осуществлять закупки без проведения аукционных процедур.

Для защиты от военной агрессии со стороны Украины федеральный бюджет выделил региону 19,4 млрд руб. на строительство на границе защитных сооружений: рвов, блиндажей, огневых точек и опорных пунктов.

Распорядителем денег выступило управление капстроительства. По указанию теперь уже бывшего губернатора Алексея Смирнова генподрядчиком возведения стало государственное АО «Корпорация развития Курской области».

Проверка Генпрокуратуры показала, что должностные лица корпорации, желая завладеть частью выделенных денег, злоупотребили введенным режимом повышенной готовности в Курской области и привлекли к заключению контрактов на строительство четырех доверенных лиц: Максима Васильева, Юрия Бессонова, Владислава Мартьянова и Ивана Уткина. С декабря 2022 года по декабрь 2023 года связанные с ними компании заключили 23 договора на строительство линий обороны. Аффилированные с господином Васильевым ООО «КТК Сервис» и ООО «Сиэми» получили 385,3 млн руб., а ООО «Электростроймонтаж» Юрия Бессонова — 70,3 млн руб. Более серьезные контракты на суммы более чем 1,4 млрд и 1,3 млрд руб. отошли контролируемым Владиславом Мартьяновым и Иваном Уткиным ООО «Энерго рессурс», ООО «Торговый дом “Курск”» и ООО «Техимпэкс».

По данным надзора, строительство оборонных сооружений должно было быть завершено до конца 2023 года, но к сегодняшнему дню так и не закончено.

Сроки строительства переносились по надуманным основаниям, а исполнители лишь создавали видимость проведения работ, выводя деньги на счета других указанных в иске фирм по фиктивным договорам на поставку материалов и оборудования. Бенефициары компаний, как считают в Генпрокуратуре, в качестве вознаграждения за заключенные контракты передали топ-менеджерам корпорации развития не менее 805 млн руб., а остальные деньги потратили на развитие своих бизнес-структур и на покупку дорогостоящего имущества. Тем самым ответчики, отмечает надзор, совершили предательство жизненных интересов общества и государства, дестабилизировав состояние безопасности в Курской области и в стране в целом.

Сейчас несколько ответчиков по иску Генпрокуратуры находятся в изоляторах. Полиция обвиняет Владимира Лукина и Игоря Грабина в злоупотреблениях полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), Владислава Мартьянова в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), а Снежану Мартьянову и формального учредителя «Торговый дом “Курск”» Дениса Федорова в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Санкции вменяемых им статей предусматривают до десяти лет строгого режима. Уголовные дела, отметим, также были возбуждены по материалам надзорного ведомства.

Депутат облдумы Максим Васильев в конце прошлого года заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО).

В октябре он рассказывал «Ъ», что «Сиэми» завершила строительство всех взятых на себя сооружений, которые, по его словам, на деле представляют собой «неприступные крепости». Господин Васильев тогда переживал, что виновных в неготовности линий обороны к моменту вторжения вооруженных сил Украины в августе ищут среди коммерческих компаний. После этого разговора Максим Васильев неоднократно отказывался от комментариев для «Ъ», ссылаясь на свое участие в СВО.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, возглавивший регион незадолго до задержания сотрудников корпорации развития, сообщил, что правительство региона поддержит иск Генпрокуратуры и окажет содействие при расследовании коррупционных преступлений. «Каждый, кто преступил закон, должен знать, что никакого снисхождения и поблажек ему не будет»,— написал он в своем Telegram-канале.

Сергей Толмачев, Воронеж; Николай Сергеев