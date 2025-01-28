Пользователи купились на безопасность

За прошлый год пользователи в России купили на 41% больше лицензий на антивирусное ПО, чем в 2023 году. Спрос разгоняли увеличение объема угроз и рост цифровой активности пользователей в целом. В топе покупок — годовые лицензии на одно рабочее место, продлеваемые по подписке. Однако даже платные версии ПО — не панацея, предупреждают эксперты. Современные угрозы становятся все более сложными и изощренными, сочетают в себе не только уязвимости в программном обеспечении, но и социальную инженерию и фишинговые атаки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», с которыми ознакомился “Ъ”, в 2024 году число покупок антивирусного ПО в рознице выросло на 41% в сравнении с 2023 годом.

При этом медианный чек вырос на 8%, до 1670 руб.

В «Чек Индексе» считают, что основной причиной для роста спроса на антивирусы в 2024 году стали увеличение объема киберугроз и рост цифровой активности пользователей. «Подъем продаж связан как с увеличением числа новых девайсов и их пользователей, так и с переходом на платные версии тех, кто ранее использовал бесплатные антивирусы»,— добавляют в компании.

Среди других факторов ведущий эксперт по сетевым угрозам компании «Код безопасности» Константин Горбунов называет уход иностранных компаний с рынка: «Однако также стоит учитывать общий рост внимания к кибергигиене на фоне масштабирования киберугроз и увеличения числа случаев заражения устройств, что также вынуждает пользователей делать выбор в пользу платного антивирусного ПО».

Роста спроса пользователей на антивирусное ПО для ПК и смартфонов подтверждают и в «Лаборатории Касперского». В компании связывают это с тем, что в «2024 году почти 57% пользователей в России столкнулись с различными киберугрозами». Руководитель управления потребительского рынка «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Сергей Пиккат-Ордынский объясняет, что растет не только число атак с использованием зловредных программ, но и объемы фишинга.

По итогам 2024 года количество атак на российские компании выросло в 2,5–2,7 раза относительно 2023-го и достигло 130–140 тыс. Совокупное число высококритичных инцидентов (которые привели или могли привести к финансовым потерям или остановке работы компании) за год достигло порядка 26 тыс. (см. “Ъ” от 14 января).

Скаченный антивирус в первую очередь защищает от массовых угроз, считает руководитель продуктовой экспертизы PT Expert Security Алексей Леднев. «Несмотря на то что уровень киберграмотности сейчас значительно выше, люди продолжают скачивать сомнительное ПО и открывать не внушающие доверие почтовые письма. Антивирус автоматом позволит от такого защититься»,— добавляет он.

При этом большинство бесплатных решений, например предустановленный антивирус Windows Defender, не предоставляют необходимого для полной защиты функционала, ограничиваясь лишь сигнатурным анализом, что создает пробелы в безопасности систем, и поэтому больше пользователей полагается на платные решения, объясняет эксперт по кибербезопасности Angara Security Никита Новиков.

Антивирусное ПО конечных устройств, безусловно, выступает важным элементом защиты. Однако даже платные версии нельзя рассматривать как абсолютную гарантию безопасности, объясняет Константин Горбунов. Современные угрозы становятся все более сложными и изощренными, сочетают в себе социальную инженерию, фишинговые атаки, уязвимости в программном обеспечении, которые не всегда могут быть обнаружены и самыми продвинутыми антивирусами, говорит он.

«Так, к примеру, произошло в прошлом году с приложениями популярных банков: внешне они напоминали оригинальные, но введенные пользователем данные отправлялись злоумышленникам. При этом приложение не наносило вред устройству, на которое было установлено, и у антивирусов не было причины его блокировать»,— объясняет господин Горбунов.

Филипп Крупанин