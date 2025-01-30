Шаг на месте

Федеральная резервная система (ФРС) США после трех снижений сохранила ключевую ставку на уровне 4,25–4,5% годовых. Решение регулятора объяснено «несколько повышенным» уровнем инфляции в США, а также более сильным, чем ожидалось, рынком труда. Сохранение ставки можно воспринимать и как ответ президенту страны Дональду Трампу, который заявил о намерении добиваться ее быстрого и заметного сокращения. Вопрос о том, насколько длинной окажется пауза в смягчении политики ФРС, остается открытым: на траектории ставки в ближайшее время может отразиться реализация экономических планов нового президента — впрочем, и само ожидание изменений уже повлияло на монетарную политику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам январского заседания сохранил ставку на уровне 4,25–4,5% годовых — решение было принято единогласно. До этого регулятор снижал ее на трех заседаниях подряд: в сентябре, ноябре и декабре — совокупно на 1 процентный пункт. При этом, как следует из протокола декабрьского заседания (опубликован в начале января), большинство участников комитета в конце года говорили о необходимости «более осторожного подхода» к снижению ставок. В том числе и поэтому нынешнее решение неожиданным не оказалось.

Регулятор приостановку цикла смягчения монетарной политики объяснил прежде всего «несколько повышенной» инфляцией. Отметим, показатель растет третий месяц подряд: в декабре инфляция в США оценивалась в 2,9% после 2,7% в ноябре. Дефлятор потребительских расходов (PCE, более «чувствительный» индикатор, на который ориентируется ФРС) также демонстрировал ускорение: он составил 2,4% в ноябре (декабрьское значение будет опубликовано позже) после 2,3% в октябре. Базовый показатель (Core PCE, рост цен без учета стоимости продовольствия и энергоносителей) в ноябре остался на октябрьском уровне в 2,8%.

Риски дальнейшего разгона инфляции между тем сохраняются. Дональд Трамп настаивает на необходимости введения повышенных пошлин: в феврале — на поставки из Канады и Мексики, на горизонте ближайших месяцев — на продукцию из Китая. Одним из последствий таких мер станет заметный рост стоимости импорта. Инфляционные риски сохраняются и по части услуг: рост цен может ускориться на фоне изменений в миграционной политике (массовая депортация занятых в этой сфере нелегальных мигрантов уже фактически началась).

На решение регулятора о ставке повлияли и данные о более сильном, чем ожидалось, рынке труда — условия на нем в заявлении ФРС названы «стабильными». Напомним, регулятор следит за достижением своих целей не только в части ценовой стабильности (цель по инфляции — 2%), но и в сфере занятости — в сентябре регулятор приступил к резкому снижению ставки именно на фоне заметного охлаждения на рынке труда (см. “Ъ” от 19 сентября 2024 года).

В декабре же, по оценкам Федерального бюро статистики труда, число рабочих мест увеличилось на максимальные за девять месяцев 256 тыс. (прогноз предполагал 160 тыс.), безработица снизилась до 4,1% с 4,2% в ноябре.

Несмотря на длительный период ужесточения денежно-кредитной политики, рост экономики оказался устойчивее, чем ожидал регулятор, и это на январское решение также повлияло. «Поступающие данные свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает расти устойчивыми темпами»,— отметила ФРС. По итогам 2024 года ВВП США, по оценкам МВФ, вырос на 2,8% после роста на 2,5% в 2023 году. При этом дальнейшие экономические перспективы, как сказано в заявлении регулятора, остаются «неопределенными».

Интрига вокруг следующих заседаний ФРС теперь сводится к тому, насколько длинной окажется пауза в цикле смягчения монетарной политики. Пока аналитики ожидают, что она завершится в июле. Как подчеркивают в ФРС, масштабы и сроки изменения ставки будут определяться после анализа всех поступающих данных, меняющихся перспектив и баланса рисков. «При корректировке ДКП нет необходимости торопиться»,— подчеркнул глава ФРС Джером Пауэлл. Он напомнил, что никакого «заранее заданного курса» у регулятора нет.

Отметим, на «инаугурационной» неделе Дональд Трамп заявил, что намерен добиться от ФРС значительного снижения ставки уже в ближайшее время. Принятое решение регулятора — фактически его ответ на этот призыв и вместе с тем констатация независимости, которую он намерен отстаивать. Напомним, в свой прошлый президентский срок господин Трамп регулярно критиковал ФРС за высокие процентные ставки и угрожал назначенному им же Джерому Пауэллу (см. “Ъ” от 3 ноября 2017 года) увольнением.

Сейчас речи о снятии главы регулятора с должности не идет — по словам президента, таких планов у него нет. Сам же Джером Пауэлл продолжает настаивать на том, что уволить его нельзя, поскольку это, по его словам, «запрещено законом», уходить же досрочно и добровольно (полномочия истекают в мае 2026 года) он не намерен. Поясним, закон о Федеральном резерве (Federal Reserve Act) позволяет президенту отстранить главу регулятора от должности «по уважительной причине» — ранее в аналитическом центре Brookings Institute поясняли, что эту широкую формулировку можно интерпретировать как «пренебрежение или злоупотребление должностными обязанностями». Впрочем, как отмечали аналитики и юристы, трактовки нормы закона вызывают немало вопросов, внести ясность в данном случае способен только Верховный суд. После заседания господин Пауэлл заявил, что у него пока не было встреч с Дональдом Трампом, при этом он подчеркнул, что политика ФРС останется независимой.

Кристина Боровикова