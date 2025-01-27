СКР подтвердил объявление Моргенштерна в розыск по делу о маркировке иноагента

Следственный комитет России (СКР) сообщил о заочном объявлении в розыск рэпера Алишера Моргенштерна (объявлен иноагентом). В отношении него возбуждено дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Ранее об объявлении рэпера в розыск писал ТАСС со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алишер Моргенштерн (объявлен иноагентом) в 2020 году

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Алишер Моргенштерн (объявлен иноагентом) в 2020 году

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

О возбуждении уголовного дела в отношении рэпера управление СКР по Москве сообщило 8 сентября. Поводом для возбуждения дела стал тот факт, что артист в течение длительного времени публиковал материалы в Telegram и YouTube без маркировки. Минимальная санкция по этой статье — 300 тыс. руб., максимальная — два года лишения свободы. 17 января артисту изменили статус по делу и предъявили обвинение. В рамках дела также арестовано его имущество.

Минюст объявил Алишера Моргенштерна иноагентом в мае 2022 года. Суд штрафовал рэпера за отсутствие маркировки четыре раза. В России артист не живет с 2021-го. 17 января 2024-го он сообщил, что проходит лечение в рехабе, на территории какой страны — неизвестно.

Полина Мотызлевская