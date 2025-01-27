Вольный казах

Станислав Черчесов, под руководством которого сборная России добилась наиболее, может быть, громкого успеха в своей истории, выйдя в 2018 году в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, завершил самый провальный период в своей долгой тренерской карьере. Из казахстанской команды отечественный специалист ушел после катастрофы в Лиге наций. В шести матчах турнира сборная, которая до прихода Черчесова была близка к попаданию на чемпионат Европы, умудрилась не забить ни одного гола, а ее наставник вляпался в довольно заметный скандал из-за неудачной шутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Под руководством Станислава Черчесова сборная Казахстана в шести матчах Лиги наций набрала всего одно очко, умудрившись при этом не забить ни одного мяча

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Под руководством Станислава Черчесова сборная Казахстана в шести матчах Лиги наций набрала всего одно очко, умудрившись при этом не забить ни одного мяча

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Федерация футбола Казахстана объявила о расторжении по обоюдному согласию сторон контракта со Станиславом Черчесовым, занимавшим должность главного тренера сборной страны.

Черечесов работал с командой с июня прошлого года, и неудачнее этого короткого, в полгода с небольшим, периода в его долгой тренерской карьере, продолжающейся уже два десятилетия, не было.

Во второй ее половине с каждой командой, которая ему доставалась, он добивался безусловных успехов. Сборную России Станиславу Черчесову в 2016 году доверили после того, как он выиграл и чемпионат, и Кубок Польши с «Легией». А российская национальная команда под его началом добилась самого громкого — наряду с выходом в полуфинал чемпионата Европы 17-летней давности — прорыва в своей истории. На домашнем мировом первенстве в 2018 году она добралась до четвертьфинала, по дороге к нему выбив входивших в число фаворитов испанцев, а в борьбе за полуфинал уступила хорватам лишь в серии пенальти.

После ухода из сборной России в 2021-м Станислав Черчесов трудился в венгерском «Ференцвароше» и на этом отрезке также добился ярких достижений.

При Черчесове клуб доминировал в своем первенстве, дважды взяв его золото и добавив к нему Кубок страны, а в 2022 году, неплохо сыграв на групповой стадии Лиги Европы, впервые почти за полвека проник в весеннюю часть еврокубков.

Но со сборной Казахстана Станислав Черчесов пережил уже безусловную катастрофу, болезненности которой добавляет контекст. Перед его появлением команду тренировал другой российский тренер — Магомед Адиев. И с ним команда, балансирующая на границе между первой и второй сотнями рейтинга Международной федерации футбола (FIFA), никогда не претендовавшая на что-то по-настоящему серьезное, по сути, вечный аутсайдер, располагающийся в той нише, сразу за которой — футбольные «карлики» вроде санмаринцев или андоррцев, превратилась в сенсацию отбора к чемпионату Европы в Германии, состоявшемуся летом 2024 года.

В своей группе казахстанцы финишировали четвертыми, но всего в четырех очках от двух обладателей прямых путевок на первенство — датчан и словенцев. При этом топовую сборную Дании по ходу квалификации они на своем поле обыграли, а на попадание в двойку претендовали вплоть до заключительного тура, в котором проиграли — 1:2 — словенцам, пропустив решающий гол на последних минутах.

В итоге сборная Казахстана сохранила шанс просочиться в Германию через стыковые матчи, но в полуфинале своего турнира срезалась на греках — 0:5.

Однако красивая история с обретением аутсайдером новых интересных черт, после того как сборную Казахстана покинул Адиев, сосредоточившийся на работе с грозненским «Ахматом», трансформировалась в нечто совсем уж непривлекательное. В прошлогоднем розыгрыше Лиги наций, уже с Черчесовым, они выступили именно на уровне безнадежного «карлика». В своей группе, встречаясь с крепкими, но все же не относящимися к грандам оппонентами — норвежцами, австрийцами и словенцами,— сборная Казахстана умудрилась не забить ни единого мяча, хотя в квалификации к европейскому первенству показывала довольно острую игру в атаке, пропустить 15 и набрать всего очко.

А если что-то, с ней связанное, и вызвало резонанс, то это скандал, в центре которого оказался Станислав Черчесов. Еще летом он неловко пошутил, предложив ответить на заданный на казахском языке вопрос по-осетински. Но тот инцидент развития не получил.

Зато его получил инцидент октябрьский. После проигрыша словенцам он опять услышал от журналиста вопрос на казахском языке, а увидев, что на его авторе футболка парижского ПСЖ, поинтересовался, не по-французски ли тот говорит. На сей раз объяснений от Станислава Черчесова потребовали власти Казахстана в лице Министерства туризма и спорта, а футбольная федерация оштрафовала наставника на 738,4 тыс. тенге (около 150 тыс. руб.).

Алексей Доспехов