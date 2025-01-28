За деньгами как на праздник

Брокеры, биржа и ЦБ обсуждают возможность запуска биржевых торгов в выходные дни. По словам экспертов, даже для крупных брокеров расходы на персонал и техническое обеспечение торгов в выходные сопоставимы с потенциальным комиссионным вознаграждением. При этом объем таких торгов вряд ли превысит 30–40% от обычной биржевой сессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам источников “Ъ” в пяти брокерских компаниях, в конце прошлой недели прошло обсуждение представителями Банка России, Московской биржи и профучастниками рынка ценных бумаг принципов торгов ценными бумагами в выходные и праздничные дни. Один из собеседников “Ъ” пояснил, что биржа презентовала концепцию, в которой были затронуты преимущественно технические вопросы, в том числе касающиеся расчетов, маржинальной торговли и т. п. Другой источник “Ъ” подчеркнул, что с профучастниками преимущественно общался сотрудник ЦБ.

На Московской бирже пояснили, что концепция торгов в выходные дни была представлена в четвертом квартале 2024 года. К настоящему времени «данная концепция не менялась», а реализовать ее планируется в 2025 году. Других подробностей биржа не предоставила. В Банке России заявили “Ъ”, что продолжают «обсуждать с рынком отдельные аспекты, связанные с ценообразованием и управлением рисками как участников торгов, так и их клиентов, включая порядок совершения маржинальных сделок».

Сейчас внебиржевые торги по выходным доступны в трех брокерских компаниях. С 2022 года в «Т-Инвестициях» доступны торги акциями, с ноября 2024 года в Сбербанке стали доступны торги облигациями, с августа — в «ВТБ Мои инвестиции».

По словам источников “Ъ”, время торгов в выходные дни, как ожидается, будет соответствовать основной сессии, то есть с 10:00 до 19:00. При этом расчеты по заключенным сделкам будут проводиться в первый рабочий день после выходных. Как отмечает один из собеседников “Ъ”, торговаться будут наиболее ликвидные акции, при этом, скорее всего, облигации пока торговаться не будут: «Спреды будут узкие, а при маржин-коллах (недостаток средств у инвестора для закрытия позиций в случае неблагоприятного движения цен.— “Ъ”) брокеры будут обязаны закрывать позиции не раньше контрольного времени» в первый рабочий день.

При этом, по словам источника “Ъ”, на мероприятии были в основном брокеры, которые выступают за торги в выходные дни: Сбербанк, ВТБ, «Т-Инвестиции», «Финам». Против такого режима торгов, по его словам, выступают небольшие компании: «Из оппонентов был представитель "Квика" (QUIK — популярная торговая программа для работы на фондовом рынке, разработчик ARQA Technologies.— “Ъ”) Владимир Курляндчик, который обращал внимание на экономическую нецелесообразность и высокие трудозатраты». Господин Курляндчик от комментариев отказался. Бывший гендиректор General Invest Александр Хенкин отметил, что это потребует больших затрат, так как необходимо выводить на работу многих сотрудников — это и desk, back office, middle office, а также придется усилить IT- и телефонную поддержку.

Однако профучастники считают, что у частных инвесторов есть интерес к «торгам выходного дня». Как отмечает заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов, «часть важных геополитических и экономических событий происходит в выходные дни, и инвесторам важно максимально оперативно "отыгрывать" эти события». При этом стоит учитывать низкую ликвидность таких торгов. «Поэтому инвесторам нужно быть предельно внимательными и отслеживать уровень цен и торгового объема, чтобы избежать рисков совершить сделки по неприемлемым для себя ценам»,— отмечает господин Леснов.

Однако для брокеров может и не быть прямой выгоды от дополнительной торговой сессии. «Наши расходы на персонал и техническое обеспечение примерно сопоставимы с потенциальным комиссионным вознаграждением от сделок наших клиентов в выходные дни»,— пояснил Дмитрий Леснов.

Впрочем, на дополнительных комиссионных биржи и брокеры смогут заработать, однако поначалу это не будет высокий процент поступлений от их совокупных доходов, считает партнер Capital Lab Евгений Шатов. По его прогнозам, объем торгов в такие дни может составлять 30–40% от обычной сессии, хотя «в отдельные дни может быть и выше в зависимости от новостного фона». С начала 2025 года объемы торгов на основной сессии Московской биржи составляли 50–190 млрд руб. в день.

Ксения Куликова