Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За деньгами как на праздник

С рынком обсуждаются перспективы биржевой торговли по выходным

Брокеры, биржа и ЦБ обсуждают возможность запуска биржевых торгов в выходные дни. По словам экспертов, даже для крупных брокеров расходы на персонал и техническое обеспечение торгов в выходные сопоставимы с потенциальным комиссионным вознаграждением. При этом объем таких торгов вряд ли превысит 30–40% от обычной биржевой сессии.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам источников “Ъ” в пяти брокерских компаниях, в конце прошлой недели прошло обсуждение представителями Банка России, Московской биржи и профучастниками рынка ценных бумаг принципов торгов ценными бумагами в выходные и праздничные дни. Один из собеседников “Ъ” пояснил, что биржа презентовала концепцию, в которой были затронуты преимущественно технические вопросы, в том числе касающиеся расчетов, маржинальной торговли и т. п. Другой источник “Ъ” подчеркнул, что с профучастниками преимущественно общался сотрудник ЦБ.

На Московской бирже пояснили, что концепция торгов в выходные дни была представлена в четвертом квартале 2024 года. К настоящему времени «данная концепция не менялась», а реализовать ее планируется в 2025 году. Других подробностей биржа не предоставила. В Банке России заявили “Ъ”, что продолжают «обсуждать с рынком отдельные аспекты, связанные с ценообразованием и управлением рисками как участников торгов, так и их клиентов, включая порядок совершения маржинальных сделок».

Сейчас внебиржевые торги по выходным доступны в трех брокерских компаниях. С 2022 года в «Т-Инвестициях» доступны торги акциями, с ноября 2024 года в Сбербанке стали доступны торги облигациями, с августа — в «ВТБ Мои инвестиции».

По словам источников “Ъ”, время торгов в выходные дни, как ожидается, будет соответствовать основной сессии, то есть с 10:00 до 19:00. При этом расчеты по заключенным сделкам будут проводиться в первый рабочий день после выходных. Как отмечает один из собеседников “Ъ”, торговаться будут наиболее ликвидные акции, при этом, скорее всего, облигации пока торговаться не будут: «Спреды будут узкие, а при маржин-коллах (недостаток средств у инвестора для закрытия позиций в случае неблагоприятного движения цен.— “Ъ”) брокеры будут обязаны закрывать позиции не раньше контрольного времени» в первый рабочий день.

При этом, по словам источника “Ъ”, на мероприятии были в основном брокеры, которые выступают за торги в выходные дни: Сбербанк, ВТБ, «Т-Инвестиции», «Финам». Против такого режима торгов, по его словам, выступают небольшие компании: «Из оппонентов был представитель "Квика" (QUIK — популярная торговая программа для работы на фондовом рынке, разработчик ARQA Technologies.— “Ъ”) Владимир Курляндчик, который обращал внимание на экономическую нецелесообразность и высокие трудозатраты». Господин Курляндчик от комментариев отказался. Бывший гендиректор General Invest Александр Хенкин отметил, что это потребует больших затрат, так как необходимо выводить на работу многих сотрудников — это и desk, back office, middle office, а также придется усилить IT- и телефонную поддержку.

Однако профучастники считают, что у частных инвесторов есть интерес к «торгам выходного дня». Как отмечает заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов, «часть важных геополитических и экономических событий происходит в выходные дни, и инвесторам важно максимально оперативно "отыгрывать" эти события». При этом стоит учитывать низкую ликвидность таких торгов. «Поэтому инвесторам нужно быть предельно внимательными и отслеживать уровень цен и торгового объема, чтобы избежать рисков совершить сделки по неприемлемым для себя ценам»,— отмечает господин Леснов.

Однако для брокеров может и не быть прямой выгоды от дополнительной торговой сессии. «Наши расходы на персонал и техническое обеспечение примерно сопоставимы с потенциальным комиссионным вознаграждением от сделок наших клиентов в выходные дни»,— пояснил Дмитрий Леснов.

Впрочем, на дополнительных комиссионных биржи и брокеры смогут заработать, однако поначалу это не будет высокий процент поступлений от их совокупных доходов, считает партнер Capital Lab Евгений Шатов. По его прогнозам, объем торгов в такие дни может составлять 30–40% от обычной сессии, хотя «в отдельные дни может быть и выше в зависимости от новостного фона». С начала 2025 года объемы торгов на основной сессии Московской биржи составляли 50–190 млрд руб. в день.

Ксения Куликова

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...