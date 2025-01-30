В 2024 году банки заработали рекордную прибыль

Чистая прибыль банковского сектора за 2024 год, по оценке ЦБ, достигла 3,8 трлн руб. (без учета поступлений от дочерних банков). Этот результат совпал с верхней границей прогнозного диапазона, который регулятор обнародовал в начале декабря прошлого года (3,5–3,8 трлн руб.). Таким образом, банки обновили рекорд по чистой прибыли: в 2023 году она составляла 3,3 трлн руб.

Результат мог быть еще выше, однако, по данным ЦБ, чистая прибыль сектора в декабре составила всего 187 млрд руб., что оказалось почти в три раза ниже результата ноября (518 млрд руб.). На ухудшение результата повлияло укрепление рубля в конце года (валютная переоценка активов составила 120 млрд руб.). Кроме того, в декабре банки традиционно увеличивают операционные расходы (в частности, расходы на персонал выросли на 44 млрд руб.), а также проводятся разовые сделки отдельных банков.

При этом ЦБ зафиксировал сокращение корпоративного кредитного портфеля в декабре на 0,2%, до 87,8 трлн руб. Первые признаки такой динамики дали повод регулятору сохранить ключевую ставку на уровне 21% на декабрьском заседании. При этом снижение портфеля в декабре произошло за счет погашения либо урегулирования старых валютных кредитов, в результате чего их объем сократился на 0,9 трлн руб. в рублевом эквиваленте (на 6,5%). При этом рублевые кредиты продолжили расти (на 0,7 трлн руб., или 1%), но медленнее, чем в ноябре (+1,5%).

В целом же за год корпоративный портфель вырос на 17,9%, то есть вблизи нижней границы прогноза регулятора, опубликованного в конце прошлого года (17–20%). Этот результат превысил динамику 2021 и 2022 годов, однако оказался чуть ниже, чем в 2023-м (20,7%). Как отмечает Банк России, более половины прироста приходится на сегменты, которые менее чувствительны к повышению ставок, в частности кредитование начатых инвестиционных программ и строительство жилья.

Также в конце года было зафиксировано сжатие розничного сегмента на 1,9%, до 14,1 трлн руб. И основными причинами стали как высокие ставки по кредитам, так и повышение требований банков к заемщикам в условиях жесткой макропруденциальной политики, отмечает регулятор. При этом за год портфель вырос на 11,2%, что оказалось заметно ниже результата 2023 года (рост на 15,7%).

Почему выдача новых карт падает, а лимиты по выданным растут — в публикации «Ъ» «Банки укрупнили карты».

Отдел финансов