Взовьется купол в небо

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении продолжить дело Рональда Рейгана в сфере противоракетной обороны: он подписал указ о создании «Железного купола Америки», призванного защитить всю территорию страны от всевозможных ракетных угроз. В течение 60 дней министр обороны Пит Хегсет должен представить ему проект такого щита и оценить его стоимость. При этом частью «купола» предлагается сделать и программы, от которых власти США уже не раз отказывались, такие как создание сети перехватчиков космического базирования. Опрошенные “Ъ” российские эксперты считают, что речь идет о малоэффективной, но очень дорогой задумке.

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Фото: Ben Curtis / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Ben Curtis / AP

Новые «Звездные войны»

Белый дом обнародовал указ Дональда Трампа о создании «Железного купола Америки». Название новой системы, очевидно, отсылает к аналогичному израильскому комплексу, который с относительной степенью надежности укрывает страну от вражеских мин и реактивных снарядов. И хотя территория США в четыреста с лишним раз больше израильской, а гипотетические ракетные угрозы куда более изощренные, новая американская администрация решила задействовать позитивно зарекомендовавший себя бренд для собственных нужд.

Современные баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты, а также другие новейшие средства воздушного нападения названы в указе «самой катастрофической угрозой, стоящей перед Соединенными Штатами».

Чтобы защитить страну от рисков, Дональд Трамп хочет фактически продолжить дело Рональда Рейгана, объявившего в 1983 году о запуске программы «Стратегическая оборонная инициатива» по созданию амбициозной системы противоракетной защиты в космосе.

Инициатива, более известная как «Звездные войны», правда, в итоге не была реализована из-за огромной стоимости и технической сложности, что, однако, не смущает нового хозяина Белого дома. В его указе с сожалением отмечается, что Рональд Рейган «попытался создать эффективную защиту от ядерных атак, и хотя эта программа привела к многочисленным технологическим достижениям, она была отменена до того, как ее цель удалось реализовать». В настоящее же время политика США в области противоракетной обороны, как сказано далее в документе, направлена лишь на ограниченную защиту от угроз со стороны стран-изгоев и перехват случайно запущенных другими государствами ракет.

Дональд Трамп считает, что этого недостаточно, и хочет создать систему противоракетной обороны «нового поколения», которая защит всю территорию США от всевозможных ракетных угроз со стороны «равных» и «почти равных» по потенциалу оппонентов (то есть России и Китая), а также «противников-изгоев» (под этим, видимо, подразумеваются Северная Корея, Иран и негосударственные группировки).

Как сказано в президентском указе, архитектура американского «купола» должна отвечать восьми требованиям, включая «ускорение создания группировки космических датчиков слежения за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами», «разработку и развертывание многочисленных перехватчиков космического базирования, способных осуществлять перехват ракет на этапе разгона», «развертывание системы для перехвата ракет на конечном участке для препятствования противоценностным ударам», «разработку и развертывание некинетических возможностей для усиления кинетического поражения баллистических, гиперзвуковых, крылатых ракет и других средств воздушного нападения нового поколения».

План и стоимость «купола» новый глава Пентагона Пит Хегсет должен представить президенту в течение 60 дней.

На слушаниях в Конгрессе по поводу утверждения его кандидатуры на пост министра обороны Пит Хегсет назвал критически важными «обеспечение победы США в конкуренции в космосе» и «установление превосходства США в космосе».

Все компоненты новой системы должны быть произведены в США. Для финансирования этой и других новых оборонных инициатив Дональда Трампа глава комитета Сената по делам вооруженных сил республиканец Роджер Уикер уже призвал в ближайшие два года увеличить бюджет Пентагона с нынешних $895 млрд до почти $1 трлн.

Борьба щита и меча

«Трамп, судя по всему, хочет во многом пойти по пути Рейгана, но его инициативу, вероятно, ждет схожий итог. Ее очень трудно будет реализовать. Помимо вопроса стоимости, проблема в том, что сегодня нет технологий, которые бы позволяли эффективно перехватывать гиперзвуковые, маневрирующие в полете ракеты. И появятся такие технологии не скоро, а у Трампа четыре года (президентства.— “Ъ”)»,— отметил в беседе с “Ъ” военный эксперт, генерал-полковник в отставке Виктор Есин.

По словам эксперта, создать надежную систему противоракетной обороны сложно даже для Израиля, чьи противники научились находить в его «куполе» бреши, а уж тем более для такой страны, как США.

«Северокорейскую ракету американская система ПРО, возможно, и перехватит, поскольку там в одном залпе будет не так много блоков, но когда речь идет о комплексах, способных перенасытить систему ПРО (имеющихся, к примеру, у России.— “Ъ”), то перехват почти невозможен. В случае столкновения щита и меча исход борьбы обычно в пользу меча»,— констатировал он.

Заведующий отделом военно-политических исследований Института США и Канады Олег Криволапов в беседе с “Ъ” напомнил, что это не первый раз, когда администрация Дональда Трампа выступает с планом всеобъемлющей ПРО. «Еще в "Обзоре ПРО-2019" первая администрация Дональда Трампа наметила широкий круг разработок в сфере противоракетной обороны, но из-за технологических и финансовых проблем остались только самые осуществимые. Они и были продолжены администрацией Джо Байдена, которая добавила только одну принципиально новую программу — космические сенсоры на средних орбитах. Это вдобавок к начавшейся при первом сроке Трампа разработке проекта сотен сенсоров для низких орбит и обновления сенсоров на высоких орбитах»,— пояснил эксперт.

Как пытались создать системы ПРО В 1960-х годах в США реализовывалась программа Safeguard. Она включала двухэшелонную защиту из дальних и ближних противоракет, РЛС раннего обнаружения и РЛС пуска и наведения. Ее аналог в СССР получил название А-35 и был развернут в административно-промышленном районе Москвы в конце 1960-х — начале 1970-х годов. В 1972 году СССР и США подписали Договор об ограничении систем ПРО, по которому сторонам разрешалось иметь не более одного комплекса с радиусом позиционного района в 150 км, количеством пусковых установок менее 100 единиц и радиусом действия не более 1 тыс. км. Договор запрещал размещение мобильных ПРО, их базирование в море, воздухе и космосе. К 1975 году США развернули свою систему ПРО Stanley на базе межконтинентальных ракет Гранд-Форкс. Уже через год правительство закрыло ее из-за «неэффективности», несмотря на затраченные $34 млрд (по текущему курсу). В 1984 году Рональд Рейган анонсировал программу Стратегической оборонной инициативы (СОИ), в том числе размещение элементов противоракетной обороны на Земле и в космосе (включая лазерное, электромагнитное и ракетное оружие). Программа была свернута в 1993-м. В начале 1990-х годов в России была принята на вооружение система ПРО А-135, разработанная ЦНПО «Вымпел». Она состояла из РЛС, вычислительной системы типа «Эльбрус» и противоракет дальнего и ближнего перехвата. В 2002 году Договор об ограничении систем ПРО прекратил свое действие после выхода из него США. Вашингтон начал реализовывать систему Национальной ПРО, нацеленной на защиту территории США и союзников от ракетных ударов ограниченной мощности. К 2007 году были развернуты РЛС на Аляске, в Калифорнии, Британии и Японии. Заработала противоракетная система Aegis корабельного базирования. В НПРО также участвуют Австралия, Дания, Израиль, Польша и Румыния. В 2000-е годы Россия начала создание новой системы ПРО А-235 («Нудоль»). Принципиальным отличием от предшественников является ее способность к неядерному поражению целей (в том числе космических), а также мобильность пусковых установок противоракет. Израильский «Железный купол», развернутый к 2014 году при поддержке США, рассчитан на перехват одновременно до нескольких сотен ракет малой дальности (до 70 км). По оценкам ЦАХАЛ, во время операции «Несокрушимая решимость» в 2014 году из 805 ракет система смогла перехватить 735 (более 90%). Дмитрий Квасов

Концепт же перехватчиков космического базирования, как и космические лазеры, были, по его словам, исключены из планов, когда снова стало ясно, что финансирование их создания, развертывания и поддержки неподъемно даже с учетом снижения стоимости вывода полезной нагрузки на орбиту. «Более того, сама система уязвима для противоспутниковых мер. И главное, такая система преодолима множественным пуском МБР (межконтинентальные баллистические ракеты.— “Ъ”) и БРПЛ (баллистические ракеты подлодок.— “Ъ”) из одного района»,— отметил Олег Криволапов.

Все остальные программы ПРО, как отметил он далее, развиваются со времен первого срока Дональда Трампа: разрабатывается стратегическая противоракета нового поколения; системы региональной ПРО (Aegis, THAAD, Patriot) движутся в направлении перехвата гиперзвуковых ракет и в направлении интеграции с наступательными ракетами; ВВС США все еще работают над планом защиты континентальных штатов от крылатых ракет; разрабатывается план космической составляющей ПРО — создаются сенсоры, которые смогут отличать ложные цели от реальных боеголовок в полете, и сенсоры, которые будут отслеживать перемещения мобильных носителей ракет (подвижных грунтовых ракетных комплексов и надводных кораблей) в интересах обеспечения упреждающего удара по ним.

Значительное повышение финансирования всех программ ПРО США или создание новых, по мнению собеседника “Ъ”, маловероятно. «Указ "Железный купол Америки" во многом политическая декларация с тезисами экспертов из фонда "Наследие", Гудзоновского института (признан в РФ нежелательной организацией.— “Ъ”), Национального института публичной политики и Альянса в защиту ПРО»,— отмечает Олег Криволапов. В то же время он предупреждает, что даже если финансирование разработок в этой сфере останется на том же уровне и вторая администрация Трампа придет к тем же выводам по ПРО, что и первая в 2019–2020 годах, то все равно указанные способности разрабатываемых космических сенсоров вдобавок к текущему развитию систем ПРО США могут сыграть значительную роль в подрыве региональной стабильности и стратегической стабильности (например, в отношениях США—РФ) во время острого кризиса.

Власти РФ новый указ Дональда Трампа пока не прокомментировали.

Елена Черненко