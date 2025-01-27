Главы МИД стран ЕС согласовали продление санкций против России

Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали очередное продление санкций против России еще на шесть месяцев, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X. В последние дни продолжались дискуссии по этому вопросу из-за позиции Венгрии, однако Еврокомиссия предоставила Будапешту гарантии энергобезопасности страны, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Сийярто

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Петер Сийярто

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Венгрия получила запрошенные гарантии по энергетической безопасности нашей страны. Еврокомиссия взяла на себя обязательства по защите поставок природного газа и нефтепроводов, ведущих в государства—члены Евросоюза»,— написал господин Сийярто в Facebook (принадлежит признанной ведущей экстремистскую деятельность и запрещенной в РФ Meta).

Действие санкций Евросоюза должно продлеваться каждые полгода путем голосования. Это требует единогласной поддержки всех 27 семи стран—членов ЕС. Перед голосованием Петер Сийярто заявил, что Венгрия понесла ущерб из-за антироссийских санкций, в то время как Украина предпринимает шаги, «угрожающие энергетической безопасности» Центральной Европы.

Речь шла в том числе об отказе Киева от транзита российского газа с 1 января. Кроме того, в середине января Венгрия раскритиковала атаку на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, осуществляющую подачу газа по «Турецкому потоку». В преддверии голосования по вопросу антироссийских санкций Еврокомиссия пообещала привлечь Венгрию и Словакию к переговорам с Украиной о поставках газа.

Лусине Баласян