Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ахмед аш-Шараа стал новым президентом Сирии

Глава администрации Сирии Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) объявлен президентом страны на переходный период, передает SANA. Новые власти страны также объявили о прекращении действия прежней конституции и роспуске парламента. Все службы безопасности и вооруженные формирования распущены.

Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани)

Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани)

Фото: Ammar Awad / File Photo / Reuters

Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани)

Фото: Ammar Awad / File Photo / Reuters

«Приоритетами для Сирии сейчас являются заполнение вакуума во власти, сохранение гражданского мира, построение государственных институтов, работа над созданием базы для экономического развития страны, возвращение Сирии ее статуса на международном и региональном уровнях»,— сказал Ахмед аш-Шараа.

Полномочия назначенного президента будут действовать до тех пор, пока в Сирии не будет принята новая конституция. Действие конституции 2012 года прекращено. Власти страны также отменили часть законов, которые были приняты при экс-президенте Башаре Асаде. 8 декабря объявлено в Сирии днем победы «Великой сирийской революции».

Сирийское отделение партии «Баас» распущено. Она была правящей в стране с 1963 по 2024 годы. Воссоздание партии под другим названием запрещено.

Смена власти в Сирии произошла 8 декабря 2024 года. Бывший президент Башар Асад покинул страну и отправился в Россию, где получил политическое убежище. Новые власти страны 29 января заявили о готовности сотрудничать с ООН по разным гуманитарным вопросам, а также попросили снять с Дамаска санкции.

Об отношениях новых властей Сирии и России — в материале «Ъ» «Но деньги вперед».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...