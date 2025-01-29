Ахмед аш-Шараа стал новым президентом Сирии

Глава администрации Сирии Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) объявлен президентом страны на переходный период, передает SANA. Новые власти страны также объявили о прекращении действия прежней конституции и роспуске парламента. Все службы безопасности и вооруженные формирования распущены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани)

Фото: Ammar Awad / File Photo / Reuters Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани)

Фото: Ammar Awad / File Photo / Reuters

«Приоритетами для Сирии сейчас являются заполнение вакуума во власти, сохранение гражданского мира, построение государственных институтов, работа над созданием базы для экономического развития страны, возвращение Сирии ее статуса на международном и региональном уровнях»,— сказал Ахмед аш-Шараа.

Полномочия назначенного президента будут действовать до тех пор, пока в Сирии не будет принята новая конституция. Действие конституции 2012 года прекращено. Власти страны также отменили часть законов, которые были приняты при экс-президенте Башаре Асаде. 8 декабря объявлено в Сирии днем победы «Великой сирийской революции».

Сирийское отделение партии «Баас» распущено. Она была правящей в стране с 1963 по 2024 годы. Воссоздание партии под другим названием запрещено.

Смена власти в Сирии произошла 8 декабря 2024 года. Бывший президент Башар Асад покинул страну и отправился в Россию, где получил политическое убежище. Новые власти страны 29 января заявили о готовности сотрудничать с ООН по разным гуманитарным вопросам, а также попросили снять с Дамаска санкции.

Об отношениях новых властей Сирии и России — в материале «Ъ» «Но деньги вперед».