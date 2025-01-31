Мэр Москвы показал, как будет выглядеть Большой Московский цирк

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о проекте реконструкции здания Большого Московского государственного цирка. Комплекс будет состоять из здания в форме шатра и вытянутого вспомогательного корпуса, соединенных между собой переходом. Вместимость зрительного зала будет увеличена с 3 тыс. до 5 тыс. мест.

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Здание цирка расположено на проспекте Вернадского, 7. Площадь обновленного комплекса составит 80 тыс. кв. м, из них четверть — под землей (проект предполагает подземную парковку на 217 машин).

Худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный в разговоре с «Ъ» назвал концепцию цирка «довольно симпатичной». Он отметил, что сам выбрал бы более «эпатажный» внешний вид, чтобы привлечь большее количество людей. При этом господин Запашный сказал, что ему важнее внутренняя организация здания. В этом вопросе команда архитекторов учла пожелания руководства цирка «на 100%», сказал худрук.

Конкурс на разработку концепции цирка был объявлен в сентябре 2024 года. На его организацию из бюджета выделено 30 млн руб.— участникам и победителю были обещаны гранты размером до 5 млн руб. каждый.

Большой Московский цирк в стиле советского модернизма строился с 1964 года под руководством архитектора Якова Белопольского и был открыт в 1971 году. Высота комплекса — 31 м. Площадь надземной части — 3 тыс. кв. м. Общая площадь здания — 26,1 тыс. кв. м. В 2013 году здание цирка уже реконструировали: за два года были отремонтированы стилобатная часть и вольеры для животных. На эти цели столичные власти выделили 600 млн руб.

Полина Мотызлевская