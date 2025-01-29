Володин: Байдена и Блинкена следует отправить на электрический стул

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил экс-президенту США Джо Байдену и бывшему госсекретарю Энтони Блинкену «отправиться на электрический стул». Господин Володин заявил это на пленарном заседании ГД, прокомментировав информацию журналиста Такера Карлсона о том, что Джо Байден обсуждал покушение на президента России Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Это преступление. Пускай докажут, что это страна демократии. Пускай Байден отправляется вместе с Блинкеном на электрический стул, вот тогда весь мир увидит — это демократия. А если замолчат, заволокитят, ну тогда рот не открывайте и не учите никого»,— сказал господин председатель (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня Вячеслав Володин также опубликовал пост в своем Telegram-канале, в котором написал о том, что слова американского журналиста нужно воспринимать всерьез. Он назвал господина Путина преимуществом России, а обсуждение покушения — серьезной угрозой глобальной безопасности.

В Кремле тоже отреагировали на заявление журналиста. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал бездоказательными слова господина Карлсона о подготовке покушения на Путина, а поэтому призвал им не верить.

Вчера, 28 января, Такер Карлсон заявил, что предыдущая администрация США хотела «ускорить войну» с Россией и «пыталась убить» господина Путина. Никаких деталей и доказательств журналист не привел.