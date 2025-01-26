X5 перебросит товар через Стену

Принадлежащий X5 Group сервис 5Post, свернув проект по доставке в Россию товаров из Европы, решил переключиться на Китай. Компания запускает новое направление. Однако она может столкнуться с рядом проблем, включая сложности с трансграничными платежами и высокой конкурентной средой, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

О том, что 5Post, сервис доставки, развиваемый X5 Group, планирует ввозить по заказу частных лиц товары из Китая, стало известно из размещенной компанией вакансии на сервисе по поиску персонала HeadHunter. В требовании к претендентам указывается, что им также придется заняться подключением к сервису новых партнеров из КНР. В X5 Group подтвердили “Ъ” запуск нового проекта, добавив, что для 5Post трансграничная доставка станет «одним из фокусов развития».

У 5Post более 5 тыс. постаматов и 100 пунктов выдачи заказов по всей России. В январе—сентябре 2024 года число заказов у сервиса увеличилось на 75% год к году, до 33 млн, следует из отчетности X5 Group. По данным СПАРК, выручка 5Post в 2023 году составила 4,25 млрд руб., чистый убыток — 733 млн руб.

Новую услугу компания запускает после того, как в конце прошлого года приостановила работу другого своего проекта по трансграничной торговле — 5post.market (см.“Ъ” от 3 декабря 2024 года). Через этот сервис российские покупатели могли заказать доставку продукции Zara, H&M, Calvin Klein и других ушедших из РФ западных брендов. Тогда опрошенные “Ъ” эксперты предполагали, что проект закрылся из-за проблем с трансграничными платежами.

Проблемы с оперативным переводом средств в Китай были актуальны примерно десять месяцев назад (см., в частности, “Ъ” от 17 апреля 2024 года), но эти сложности массово не отталкивали операторов доставки от работы с Китаем. А сейчас, по данным директора европейско-азиатского направления логистической компании ПЭК Геннадия Чичина, девять из десяти российских грузоперевозчиков, работающих на заграничных направлениях, ввозят товары из КНР в РФ и обратно. Активно взаимодействуют с китайскими контрагентами логисты Белоруссии и Казахстана, также сотрудничающие с российскими компаниями.

Среди крупных маркетплейсов товары из КНР доставляет Ozon Global, у которого, по данным господина Чичина, число зарегистрированных продавцов к концу 2024 года достигло 100 тыс., что в десять раз больше, чем в 2022-м, когда проект запускался.

Учитывая наличие заметного числа игроков в этом сегменте, 5Post при развитии нового проекта может столкнуться с серьезной конкуренцией.

Среди других негативных факторов — нехватка водителей и проблемы с обслуживанием автотранспорта из-за дефицита запчастей, продолжает Геннадий Чичин. По его словам, в случае с Китаем также проявляется ярко выраженная сезонность. Пик активности на этом направлении наблюдается с октября по декабрь, а в конце января, в преддверии китайского Нового года, происходит заметное снижение. В этот период многие компании-отправители приостанавливают штатную работу, отгрузки традиционно сокращаются на 60–70%, поясняет эксперт. По его словам, непосредственно на сами праздники — с 29 января по 12 февраля — отгрузки падают практически до нуля, еще неделю после — держатся на минимальном уровне.

По словам Даниса Азизова, руководителя отдела продаж международных перевозок логистической компании ILC, еще одной существенной проблемой остается таможенное оформление. Некоторые правообладатели брендов пресекают любые попытки ввозить без их ведома выпускаемые ими товары в Россию, поясняет эксперт. Даже преодолев все существующие трудности в трансграничной доставке, 5Post потребуется не менее трех-пяти лет, чтобы окупить затраты на запуск проекта, заключает Геннадий Чичин.

Алина Мигачёва, Виктория Колганова