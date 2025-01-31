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Коммерсантъ FM
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Путин разрешил «Балчуг капитал» приобрести «дочку» Goldman Sachs

Президент России Владимир Путин разрешил компании «Балчуг капитал» приобрести 100% акций ООО «Голдман Сакс банк», которая принадлежит Goldman Sachs Group, следует из опубликованного распоряжения главы государства.

Фото: Andrew Kelly / File Photo / Reuters

Фото: Andrew Kelly / File Photo / Reuters

Согласно документу, разрешение необходимо в соответствии с указом президента от 2022 года «о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

«Балчуг капитал» — инвестиционная фирма со штаб-квартирой в Ереване. Была основана в 2010 году Давидом Амаряном. В 2023 году Forbes писал, что фонд управляет активами на сумму более $250 млн.

Goldman Sachs начал работать в России с 2009 года. В марте 2022-го банк начал сворачивать бизнес на территории страны.

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