Путин разрешил «Балчуг капитал» приобрести «дочку» Goldman Sachs
Президент России Владимир Путин разрешил компании «Балчуг капитал» приобрести 100% акций ООО «Голдман Сакс банк», которая принадлежит Goldman Sachs Group, следует из опубликованного распоряжения главы государства.
Фото: Andrew Kelly / File Photo / Reuters
Согласно документу, разрешение необходимо в соответствии с указом президента от 2022 года «о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».
«Балчуг капитал» — инвестиционная фирма со штаб-квартирой в Ереване. Была основана в 2010 году Давидом Амаряном. В 2023 году Forbes писал, что фонд управляет активами на сумму более $250 млн.
Goldman Sachs начал работать в России с 2009 года. В марте 2022-го банк начал сворачивать бизнес на территории страны.
Новость дополняется.