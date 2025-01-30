Бывшего гендиректора «Фонбета» Анохина арестовали по делу о даче взятки

Тверской суд Москвы арестовал экс-гендиректора букмекерской компании «Фонбет» на два месяца (до 29 марта), сообщил корреспондент «Ъ» из суда. Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере должностному лицу (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Анохин в зале суда

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Анохин в зале суда

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Защита обвиняемого рассказала, что фигурант дал показания на всех соучастников коррупционной схемы и готов сотрудничать со следствием. Сергей Анохин заявил, что до сих пор является гендиректором «Фонбета». Пресс-служба компании накануне сообщала, что он ушел с должности, чтобы развивать собственный проект.

Обвинение настояло на аресте Сергея Анохина, так как сочло, что он может попытаться сбежать. В частности, следствие отметило, что у бывшего гендиректора есть вид на жительство в Черногории, он также имеет гражданство Мексики.

Сергея Анохина задержали вчера, 29 января. Следствие считает, что он дал взятку сотруднику ФСБ, пытаясь избежать представления в Следственный комитет России результатов расследования федеральной службы о хищении средств на предыдущем месте работы. Через посредников он передал взятку в размере 60 млн руб. Вместе с ним задержали замначальника УВД по Восточному административному округу Москвы Сергея Бивола, а также частного детектива Стапана Грицкова. Последнего суд ранее арестовал на два месяца.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «За выкуп одного сядут все».

Никита Черненко