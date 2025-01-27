Запад шокирован китайским интеллектом

Акции американских и европейских производителей микрочипов на торгах понедельника потеряли в цене 12–19%. А все из-за китайской компании DeepSeek, которая выпустила новую модель искусственного интеллекта. Компания заверяет, что ее чат-бот не проигрывает западным аналогам по ключевым характеристикам, а главное, куда дешевле в разработке и работает на менее продвинутых микрочипах. А это может существенно изменить расстановку сил в технологическом секторе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: CFOTO / Future Publishing / Getty Images Фото: CFOTO / Future Publishing / Getty Images

Мировые фондовые рынки в понедельник оказались в состоянии паники. Фьючерсы NASDAQ 100 в ходе внебиржевых торгов подешевели на 5,2%, а европейский технологический индекс Stoxx 600 в рамках торговой сессии просел на 4,5%. Таким образом, суммарные потери рыночной капитализации участников этих индексов в моменте превысили $1 трлн.

Причиной столь масштабного падения стало заявление малоизвестной китайской компании DeepSeek о том, что она может создавать языковые модели не хуже западных конкурентов вроде OpenAI или Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), но при этом в несколько раз дешевле.

DeepSeek недавно выпустила сразу две языковые модели — бесплатную V3 и платную R1. А на минувших выходных «умный помощник» китайского разработчика добрался до вершины App Store, обойдя по количеству скачиваний своего главного конкурента — ChatGPT от OpenAI.

Стремительное покорение магазинов приложений китайской компанией объясняется просто: цены на использование DeepSeek R1 в среднем на 96% дешевле, чем на передовую GPT-4o OpenAI.

В заметном плюсе оказался и сам разработчик: обучение языковой модели обошлось китайской компании всего в $5,5 млн. Для сравнения: по данным аналитической фирмы Epoch AI, OpenAI потратила на обучение ChatGPT от $41 млн до $78 млн.

Но самое главное, DeepSeek обучала свою модель на далеко не самых передовых графических процессорах Nvidia H800. Их американская компания разработала специально для поставок в Китай, урезав мощность так, чтобы те не подпадали под санкции США. В октябре прошлого года администрация Джо Байдена запретила и их поставку в Китай, но на тот момент у DeepSeek были уже тысячи этих процессоров.

Как утверждает сама китайская компания, ее модель R1 не уступает GPT-4o по ключевым показателям. А значит, на рынке моделей искусственного интеллекта появился конкурент, который не требует таких затрат на оборудование, как считалось до сих пор. И это очень плохие новости для всех тех, кто в последние годы фиксировал значительный рост прибыли от возникшего спроса на передовые микрочипы.

Котировки акций американских производителей микрочипов в понедельник полетели вниз: Nvidia на премаркете теряла более 11,5% рыночной стоимости, Broadcom — более 12%, Micron — 7,5%.

На более чем 7% подешевел крупнейший в мире производитель оборудования для передовых микрочипов, нидерландская ASML. А акции японской Softbank, недавно вложившейся в проект Stargate на $500 млрд совместно с OpenAI и Oracle, по итогам торгового дня на Токийской бирже упали на 8,3%.

Впрочем, от DeepSeek досталось не только участникам индустрии полупроводников, но и криптовалютному рынку. Так, курс биткойна на выходных упал ниже психологической отметки в $100 тыс. А все потому, что многие инвесторы тоже поверили в силу китайского искусственного интеллекта и спросили его о будущем криптовалют. Прогнозы чат-бота оказались неутешительными: неминуемое ужесточение денежно-кредитной политики и регулирования цифровых валют. А значит, надо продавать.

На 21:00 МСК на NASDAQ падение котировок Nvidia достигло 16,7%, Broadcom — 18,5%, Micron — 12,7%, индекс NASDAQ Composite потерял 3,4%, опустившись ниже 193000 пунктов.

Кирилл Сарханянц