Израиль освободил 110 палестинских заключенных

Израиль отпустил третью партию палестинских заключенных. Они направляются на Западный берег — в городе Рамалла тысячи палестинцев ждут их освобождения, сообщает «Аль-Джазира».

Из 110 человек 32 были осуждены пожизненно, 30 заключенных не достигли совершеннолетнего возраста. Израиль отпустил этих людей в обмен на восьмерых заложниках «Хамаса» — пятерых граждан Таиланда и троих израильтян.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху приказал развернуть грузовики с заключенными обратно в тюрьму. Он приостановил обмен в связи с тем, как «Хамас» освобождал заложников из своего плена: людей вели через бушующую толпу палестинцев, прежде чем отдать их Красному Кресту. Премьер Израиля назвал кадры освобождения шокирующими. В канцелярии премьер-министра сообщали, что освободят палестинцев, когда получат гарантии безопасного выхода израильских заложников из сектора Газа. Через несколько часов Израиль возобновил процедуру освобождения.

Подробнее о сделке «Хамаса» и Израиля — в материале «Ъ».