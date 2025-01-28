АТОЛ: спрос на магические атрибуты в России вырос на 34%

Спрос на атрибуты для магических ритуалов в России в 2024 году вырос на 34% по сравнению с предыдущим годом, сообщил оператор онлайн-касс АТОЛ. Средняя стоимость эзотерического набора составила 9,4 тыс. руб.— это на 10% дороже, чем в 2023-м. Исследование проводилось на основе обезличенных данных продаж по 5,3 млн чеков. Результаты приводит ТАСС.

Самым популярным эзотерическим атрибутом стал набор рун. На них пришлось 32% продаж в категории. Средняя цена составила 761 руб., она выросла на 11%. Число покупок увеличилось на 11%.

Почти в два раза вырос спрос на шаманские бубны. Средняя цена увеличилась на 25%, до 4,1 тыс. руб. Спрос на карты таро остался на уровне 2023 года, но медианная цена выросла на 7%, до 711 руб. за колоду.

Спрос на стеклянные шары вырос на 146%, на кукол вуду — на 66%, на осиновые колья — на 51%. Спрос на черные свечи снизился на 18%. Объем продаж литературы по экстрасенсорике увеличился на 4%, по обучению гаданию на картах таро — на 3%.

О том, зачем астрологов и тарологов привлекают к найму сотрудников,— в материале «Ъ FM» «Кадровики ударились в эзотерику».