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Коммерсантъ FM
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Зачистка в Русском Поречном

Украинский военный признался в массовых убийствах в курском селе

Следственный комитет России раскрыл подробности массового убийства мирных жителей в Русском Поречном Курской области. Военные следователи установили причастность пяти украинских военнослужащих к убийству 22 жителей села, находившегося под оккупацией вооруженных сил Украины несколько месяцев. Взятый в плен боевик признался, что по приказу командующих вместе с сослуживцами расстреливал связанных беззащитных людей, издевался над ними и насиловал женщин. По ходатайству следствия он заключен под стражу и обвинен в том числе в терроризме.

Главное военное следственное управление Следственного комитета России обнародовало допрос 26-летнего украинского военнослужащего Евгения Фабрисенко, которого в конце прошлого года взяли в плен в Курской области. Вместе с сослуживцами из 92-й отдельной штурмовой бригады он с сентября по ноябрь терроризировал мирных жителей приграничного села Русское Поречное, расположенного в Суджанском районе.

Молодой человек рассказал следователям, что вступил в ряды вооруженных формирований Украины (ВФУ) в середине августа. 28 сентября он прибыл в Русское Поречное вместе с сослуживцами с позывными «Мотыль», «Проводник» и «Художник». По приказу командира роты с позывным «Кум» штурмовики должны были зачистить село.

Фабрисенко рассказал, что на следующий день после приезда на позиции они вместе с «Мотылем» и «Проводником» пришли на улицу Шпилевка на окраине Русского Поречного. Боевики по очереди заходили в жилые дома и искали там людей.

В одном они нашли девушку, которой, по словам штурмовика, было 18–20 лет. Украинцы связали ее, по очереди изнасиловали. Затем Фабрисенко ее убил. В следующем доме боевики нашли еще двух мужчин и женщину. Их также связали и убили. Расстрелы, по словам военнослужащего, происходили одинаково: людей связывали, ставили на колени и стреляли в затылок из автомата АК-74.

Одному мужчине, как отметил Фабрисенко, перед расстрелом порезали руки, «чтобы поиздеваться». От вида крови он потерял сознание, после чего был убит. С женщины военнослужащие сорвали драгоценности — сережки, цепочку и кольцо. Фабрисенко признался, что перед убийством изнасиловал ее.

После этого украинцы решили «отметить то, что сделали». По словам Фабрисенко, при себе у них была водка и пакет с героином. Сам он в отличие от сослуживцев не пил. Когда они вышли из дома, то услышали шум в сарае, где в стоге сена прятались шесть человек — три бабушки и три дедушки. По словам Фабрисенко, им связали руки и повели в подвал. Один из стариков попытался вырваться, и «Мотыль» дважды ударил его кулаком в голову. В итоге людей спустили в подвал, и «Мотыль» бросил туда гранату Ф-1. Вслед за взрывом боевики вернулись проверить подвал. Живых там уже не было, но они обнаружили, что в нем есть еще одно помещение, где прятались две девушки и мужчина. Военные пробрались туда, и мужчина накинулся на Фабрисенко с кирпичом, после чего его застрелили. Фабрисенко признался, что изнасиловал одну девушку, а «Мотыль» вторую, затем он самостоятельно убил обеих.

По словам военнослужащего ВСУ, он вместе с сослуживцами участвовал в таких же рейдах в Русское Поречное 1 и 3 октября. В них боевики убили девять человек.

Вместе с «Художником» он изнасиловал двух девушек, которые пытались спрятаться от них в доме. Перед изнасилованием женщины, по его словам, были убиты.

В ходе допроса следователь спросил Евгения Фабрисенко, почему мирные жители не уходили из Русского Поречного. «Наши простреливали с позиций поселок. Они не могли уйти, пытались уйти, но их убивали»,— ответил штурмовик. Он рассказал, что попал в плен 24 ноября. Тогда он по приказу старшего группы пошел на другую позицию, а по возвращении заблудился и вышел на российских разведчиков.

Видеозаписи с места преступлений подтверждают слова Фабрисенко. Во время следственных действий в Русском Поречном в подвалах домов были обнаружены тела мирных жителей. Руки погибших были связаны. На одном из видео видно тело человека, которого разорвало на части в результате взрыва. Тела погибших извлекли из подвалов и отправили на экспертизу. Как отмечают в Следственном комитете, проведенные следственные действия в Русском Поречном говорят о массовом характере преступлений, совершенных украинскими солдатами.

Евгению Фабрисенко вменяется теракт и насильственные действия сексуального характера (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, п. «а», «б» ст. 132 УК РФ). По ходатайству следствия он заключен под стражу. Сейчас в военном суде рассматривается уголовное дело против четырех бойцов, участвовавших во вторжении в Курскую область. Военнослужащих 11-го отдельного батальона 22-й отдельной механизированной бригады ВФУ Сергея Боченко, Валерия Мальченко, Сергея Литвиненко и Сергея Биличенко обвиняют в том, что в августе они занимали частные дома в Суджанском и Кореневском районах, мешали эвакуации гражданского населения и открыли огонь на поражение по российским военным и местным жителям.

Сергей Толмачев, Воронеж

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Кадры и события СВО за январь 2025 года

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Дистанционно управляемая машина минирования «Танк» в ЛНР

Дистанционно управляемая машина минирования «Танк» в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Трофейный украинский БПЛА «Вампир» в полевой лаборатории в ЛНР

Трофейный украинский БПЛА «Вампир» в полевой лаборатории в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов (справа) во время посещения группировки войск «Центр»

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов (справа) во время посещения группировки войск «Центр»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

18 января канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал выделение Украине нового пакета помощи. Предполагалось, что его сумма составит €3 млрд &lt;BR>На фото: канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок

18 января канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал выделение Украине нового пакета помощи. Предполагалось, что его сумма составит €3 млрд
На фото: канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Военнослужащий 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-ой армии «Южной» группировки войск во время разминирования Украинска

Военнослужащий 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-ой армии «Южной» группировки войск во время разминирования Украинска

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

17 января Минобороны РФ сообщило, что армия России освободила 801 кв. км территории Курской области — 63,2% от первоначально захваченной соединениями ВСУ

17 января Минобороны РФ сообщило, что армия России освободила 801 кв. км территории Курской области — 63,2% от первоначально захваченной соединениями ВСУ

Фото: Министерство обороны России

Работа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Запад»

Работа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Запад»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Танк Т-80УМ-2 «Южной» группировки войск

Танк Т-80УМ-2 «Южной» группировки войск

Фото: Александр Река / ТАСС

15 января Россия и Украина обменялись пленными по формуле «25 на 25»

15 января Россия и Украина обменялись пленными по формуле «25 на 25»

Фото: Министерство обороны России

Военнослужащие во время тренировки экипажей БМП-3 группировки войск «Днепр» в Херсонской области

Военнослужащие во время тренировки экипажей БМП-3 группировки войск «Днепр» в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

14 января Минобороны РФ заявило о взятии под контроль сел Терны и Нескучное в ДНР

14 января Минобороны РФ заявило о взятии под контроль сел Терны и Нескучное в ДНР

Фото: Министерство обороны России

13 января Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать беспилотниками компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток»

13 января Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать беспилотниками компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Саперы разминируют линию фронта в ЛНР

Саперы разминируют линию фронта в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

9 января на немецкой авиабазе Рамштайн контактная группа по Украине утвердила план помощи ВСУ до 2027 года

9 января на немецкой авиабазе Рамштайн контактная группа по Украине утвердила план помощи ВСУ до 2027 года

Фото: Reuters / Heiko Becker

8 января Саратов и Энгельс подверглись массовой атаке БПЛА. В Энгельсе после налета дронов начался пожар на промышленном предприятии. После этого в городе был введен режим ЧС местного масштаба

8 января Саратов и Энгельс подверглись массовой атаке БПЛА. В Энгельсе после налета дронов начался пожар на промышленном предприятии. После этого в городе был введен режим ЧС местного масштаба

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Подготовка добровольцев отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева в ЛНР

Подготовка добровольцев отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

6 января российская армия взяла под контроль Курахово

6 января российская армия взяла под контроль Курахово

Фото: кадр из видео

5 января ВСУ атаковали Запорожскую АЭС с помощью БПЛА. При падении сбитого дрона пострадал учебно-тренировочный центр станции

5 января ВСУ атаковали Запорожскую АЭС с помощью БПЛА. При падении сбитого дрона пострадал учебно-тренировочный центр станции

Фото: @znppofficial

5 января Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области &lt;BR>На фото: подбитый танк Leopard 2A6 в Курской области

5 января Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области
На фото: подбитый танк Leopard 2A6 в Курской области

Фото: Telegram-канал БТГр «Каштан»

4 января в ДНР при ударе ВСУ по автомобилю погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов

4 января в ДНР при ударе ВСУ по автомобилю погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Военнослужащий штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь на Красноармейском направлении

Военнослужащий штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь

Бойцы штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подготовка к встрече Нового года на Красноармейском направлении

Подготовка к встрече Нового года на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов проверяет военнослужащих морской пехоты Черноморского флота

Министр обороны России Андрей Белоусов проверяет военнослужащих морской пехоты Черноморского флота

Фото: Министерство обороны

Работа расчета разведывательных БПЛА «Суперкам» группировки «Запад» на Краснолиманском направлении

Работа расчета разведывательных БПЛА «Суперкам» группировки «Запад» на Краснолиманском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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Дистанционно управляемая машина минирования «Танк» в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Трофейный украинский БПЛА «Вампир» в полевой лаборатории в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов (справа) во время посещения группировки войск «Центр»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

18 января канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал выделение Украине нового пакета помощи. Предполагалось, что его сумма составит €3 млрд
На фото: канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Военнослужащий 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-ой армии «Южной» группировки войск во время разминирования Украинска

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

17 января Минобороны РФ сообщило, что армия России освободила 801 кв. км территории Курской области — 63,2% от первоначально захваченной соединениями ВСУ

Фото: Министерство обороны России

Работа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Запад»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Танк Т-80УМ-2 «Южной» группировки войск

Фото: Александр Река / ТАСС

15 января Россия и Украина обменялись пленными по формуле «25 на 25»

Фото: Министерство обороны России

Военнослужащие во время тренировки экипажей БМП-3 группировки войск «Днепр» в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

14 января Минобороны РФ заявило о взятии под контроль сел Терны и Нескучное в ДНР

Фото: Министерство обороны России

13 января Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать беспилотниками компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Саперы разминируют линию фронта в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

9 января на немецкой авиабазе Рамштайн контактная группа по Украине утвердила план помощи ВСУ до 2027 года

Фото: Reuters / Heiko Becker

8 января Саратов и Энгельс подверглись массовой атаке БПЛА. В Энгельсе после налета дронов начался пожар на промышленном предприятии. После этого в городе был введен режим ЧС местного масштаба

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Подготовка добровольцев отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

6 января российская армия взяла под контроль Курахово

Фото: кадр из видео

5 января ВСУ атаковали Запорожскую АЭС с помощью БПЛА. При падении сбитого дрона пострадал учебно-тренировочный центр станции

Фото: @znppofficial

5 января Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области
На фото: подбитый танк Leopard 2A6 в Курской области

Фото: Telegram-канал БТГр «Каштан»

4 января в ДНР при ударе ВСУ по автомобилю погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Военнослужащий штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подготовка к встрече Нового года на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов проверяет военнослужащих морской пехоты Черноморского флота

Фото: Министерство обороны

Работа расчета разведывательных БПЛА «Суперкам» группировки «Запад» на Краснолиманском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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