Зачистка в Русском Поречном

Следственный комитет России раскрыл подробности массового убийства мирных жителей в Русском Поречном Курской области. Военные следователи установили причастность пяти украинских военнослужащих к убийству 22 жителей села, находившегося под оккупацией вооруженных сил Украины несколько месяцев. Взятый в плен боевик признался, что по приказу командующих вместе с сослуживцами расстреливал связанных беззащитных людей, издевался над ними и насиловал женщин. По ходатайству следствия он заключен под стражу и обвинен в том числе в терроризме.

Главное военное следственное управление Следственного комитета России обнародовало допрос 26-летнего украинского военнослужащего Евгения Фабрисенко, которого в конце прошлого года взяли в плен в Курской области. Вместе с сослуживцами из 92-й отдельной штурмовой бригады он с сентября по ноябрь терроризировал мирных жителей приграничного села Русское Поречное, расположенного в Суджанском районе.

Молодой человек рассказал следователям, что вступил в ряды вооруженных формирований Украины (ВФУ) в середине августа. 28 сентября он прибыл в Русское Поречное вместе с сослуживцами с позывными «Мотыль», «Проводник» и «Художник». По приказу командира роты с позывным «Кум» штурмовики должны были зачистить село.

Фабрисенко рассказал, что на следующий день после приезда на позиции они вместе с «Мотылем» и «Проводником» пришли на улицу Шпилевка на окраине Русского Поречного. Боевики по очереди заходили в жилые дома и искали там людей.

В одном они нашли девушку, которой, по словам штурмовика, было 18–20 лет. Украинцы связали ее, по очереди изнасиловали. Затем Фабрисенко ее убил. В следующем доме боевики нашли еще двух мужчин и женщину. Их также связали и убили. Расстрелы, по словам военнослужащего, происходили одинаково: людей связывали, ставили на колени и стреляли в затылок из автомата АК-74.

Одному мужчине, как отметил Фабрисенко, перед расстрелом порезали руки, «чтобы поиздеваться». От вида крови он потерял сознание, после чего был убит. С женщины военнослужащие сорвали драгоценности — сережки, цепочку и кольцо. Фабрисенко признался, что перед убийством изнасиловал ее.

После этого украинцы решили «отметить то, что сделали». По словам Фабрисенко, при себе у них была водка и пакет с героином. Сам он в отличие от сослуживцев не пил. Когда они вышли из дома, то услышали шум в сарае, где в стоге сена прятались шесть человек — три бабушки и три дедушки. По словам Фабрисенко, им связали руки и повели в подвал. Один из стариков попытался вырваться, и «Мотыль» дважды ударил его кулаком в голову. В итоге людей спустили в подвал, и «Мотыль» бросил туда гранату Ф-1. Вслед за взрывом боевики вернулись проверить подвал. Живых там уже не было, но они обнаружили, что в нем есть еще одно помещение, где прятались две девушки и мужчина. Военные пробрались туда, и мужчина накинулся на Фабрисенко с кирпичом, после чего его застрелили. Фабрисенко признался, что изнасиловал одну девушку, а «Мотыль» вторую, затем он самостоятельно убил обеих.

По словам военнослужащего ВСУ, он вместе с сослуживцами участвовал в таких же рейдах в Русское Поречное 1 и 3 октября. В них боевики убили девять человек.

Вместе с «Художником» он изнасиловал двух девушек, которые пытались спрятаться от них в доме. Перед изнасилованием женщины, по его словам, были убиты.

В ходе допроса следователь спросил Евгения Фабрисенко, почему мирные жители не уходили из Русского Поречного. «Наши простреливали с позиций поселок. Они не могли уйти, пытались уйти, но их убивали»,— ответил штурмовик. Он рассказал, что попал в плен 24 ноября. Тогда он по приказу старшего группы пошел на другую позицию, а по возвращении заблудился и вышел на российских разведчиков.

Видеозаписи с места преступлений подтверждают слова Фабрисенко. Во время следственных действий в Русском Поречном в подвалах домов были обнаружены тела мирных жителей. Руки погибших были связаны. На одном из видео видно тело человека, которого разорвало на части в результате взрыва. Тела погибших извлекли из подвалов и отправили на экспертизу. Как отмечают в Следственном комитете, проведенные следственные действия в Русском Поречном говорят о массовом характере преступлений, совершенных украинскими солдатами.

Евгению Фабрисенко вменяется теракт и насильственные действия сексуального характера (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, п. «а», «б» ст. 132 УК РФ). По ходатайству следствия он заключен под стражу. Сейчас в военном суде рассматривается уголовное дело против четырех бойцов, участвовавших во вторжении в Курскую область. Военнослужащих 11-го отдельного батальона 22-й отдельной механизированной бригады ВФУ Сергея Боченко, Валерия Мальченко, Сергея Литвиненко и Сергея Биличенко обвиняют в том, что в августе они занимали частные дома в Суджанском и Кореневском районах, мешали эвакуации гражданского населения и открыли огонь на поражение по российским военным и местным жителям.

Сергей Толмачев, Воронеж