Туристы распланировали зиму

В контексте общего роста цен и спроса на поездки за рубеж средние траты на туры за границу зимой выросли более чем на 22% за год. Внутренние направления показали динамику в 15–24%. Самым востребованным и подорожавшим направлением для курортного отдыха стал Египет: в страну зимой отправится почти треть организованных туристов. Резкий рост продаж сохраняют страны Азии. ОАЭ и Куба, напротив, теряют туристов на фоне изменения полетных программ и перебоев с электроэнергией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Средний чек при покупке организованных туров за рубеж на декабрь—февраль составил 211,1 тыс. руб., увеличившись на 22,4% год к году, подсчитали в сервисе бронирования Travelata.ru. Для России динамика составила 15,2%, до 64,1 тыс. руб. В «Слетать.ру» средняя стоимость проданного тура на внутренних направлениях зимой выросла на 24% год к году, до 63 тыс. руб. На зарубежных направлениях наиболее выраженную динамику заметили в Египте — на 35% год к году, до 179,8 тыс. руб., бронирования Таиланда и ОАЭ подорожали в среднем на 11%, до 268,2 тыс. и 215,6 тыс. руб. соответственно.

Средняя стоимость проданного авиабилета за рубеж в одну сторону, по данным OneTwoTrip, зимой составила 25 тыс. руб., прибавив 10% год году. Внутри страны — рост на 10%, до 9 тыс. руб. Согласно «Островку», средняя стоимость забронированной ночи в отелях за рубежом в декабре—феврале увеличилась на 9%, до 10,6 тыс. руб., в России — на 11%, до 5,9 тыс. руб.

Средняя стоимость авиабилетов из России и обратно по наиболее популярным зарубежным направлениям в декабре—феврале Выйти из полноэкранного режима Страна Средняя стоимость перелета (тыс. руб.) Динамика год к году (%) Таиланд 70 –10 Турция 25,2 3 ОАЭ 43,1 8 Армения 22,7 17 Узбекистан 30,4 7 Азербайджан 26,9 19 Китай 56,3 10 Казахстан 31,9 20 Грузия 24,5 –16 Белоруссия 14,8 46 Открыть в новом окне Источник: данные «Яндекс Путешествий».

Основной объем продаж туристических услуг на зиму уже завершен. В «Слетать.ру» отмечают, что поездки этой зимой потребители планируют в среднем за 72 дня. Год к году показатель вырос на 72%. В Travelata.ru заметили увеличение с 24 до 36 дней.

Расходы путешественников растут как на фоне общей инфляции и ослабления рубля, так и увеличения спроса. Согласно Travelata.ru, совокупный объем бронирований на зиму год к году вырос на 6%, в «Слетать.ру» заметили увеличение на 30%. В «Русском экспрессе» говорят, что зимних бронирований за год стало на 42% больше. В Fun & Sun зафиксировали увеличение в полтора раза, а самый выраженный прирост, в несколько раз, показал Египет. Год назад продажи сдерживали ограниченный объем перевозки по направлению и обострение ситуации на Ближнем Востоке, сейчас ситуация стабилизировалась, объясняет представитель Fun & Sun Ольга Иванова.

Согласно Travelata.ru, доля Египта в общих продажах на зиму составила 32%, прибавив три процентных пункта год к году. Показатель ОАЭ сократился на два процентных пункта, до 19%. Динамика, по словам представителя «Интуриста» Дарьи Домостроевой, обусловлена в том числе отменой рейсов Flydubai из Минеральных Вод и Сочи. Решение принято в конце декабря, после катастрофы самолета AZAL в Актау, и действовало до конца января. Туристы пересаживались на другие рейсы, но многие отказывались менять город вылета, говорит госпожа Домостроева.

В то же время в «Интуристе» видят существенное увеличение спроса на Таиланд за счет расширения полетных программ. В общем объеме проданных туров на зиму доля направления, по «Слетать.ру», за год выросла с 21% до 23,5%. Выраженный рост характерен для Азии в целом. Вьетнам, Япония, Индонезия, Малайзия и Южная Корея, согласно «Островку», не вошли в топ-10 востребованных зимних направлений, но число бронирований в них выросло на 15–80% за год. В «Слетать.ру» получили в пять раз больше запросов на Китай в целом и отмечают рост продаж Мальдив на 33% год к году.

Аналитики «Яндекс Путешествий» обращают внимание на то, что на декабрь—февраль приходится время длительных путешествий, «зимовок», для которых россияне выбирают прежде всего Азию. Управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина рассчитывает, что позитивный тренд сохранится: число путешествий за рубеж продолжит расти за счет усиления присутствия азиатских перевозчиков.

Совокупный объем бронирований по Турции, согласно «Слетать.ру», напротив, снизился на 8,6% год к году, доля направления размылась с 6,7% до 4,7%. Для Кубы показатель сократился с 5% до 2%, следует из расчетов Travelata.ru. Снижение интереса туристов может объясняться в том числе возникавшим в стране дефицитом электроэнергии. Россия остается востребованным направлением туристических поездок, но под давлением роста потока за рубеж доля страны немного размывается. Согласно подсчетам «Яндекс Путешествий», на внутренние рейсы пришлось 78% проданных билетов на зиму против 79% годом ранее.

Александра Мерцалова