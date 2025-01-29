Расширяй, но проверяй

Минфин собирается увеличить интенсивность проверок аудиторов в части исполнения требований антиотмывочного законодательства их клиентами, а также расширить список общественно значимых организаций, подлежащих обязательному аудиту. Услуги подобным организациям оказывает ограниченное количество участников рынка, и такие аудиторские компании смогут отчасти компенсировать затраты на исполнение дополнительных требований регулятора за счет расширения бизнеса. Сами аудиторы настаивают, что рост проверок приведет к серьезной дополнительной нагрузке на них.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Минфин разработал план мероприятий по реализации «Основных направлений государственной политики в сфере бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности до 2030 года» (с ним ознакомился “Ъ”). Этот план должен быть принят в феврале 2025 года, заявили “Ъ” в ведомстве. Помимо Минфина, в работе над планом принимали участие, в частности, Казначейство, Росфинмониторинг, Банк России, саморегулируемая организация аудиторов (СРО) «Содружество», уточняли там. В СРО отметили, что получили документ и изучают предложения.

В ноябре 2024 года правительство утвердило основные направления госполитики в сфере бухучета, финотчетности и аудита до 2030 года. Предполагается, что госполитика будет нацелена на дальнейшее повышение достоверности, своевременности и комплексности отчетности за счет внесения точечных изменений. В документ вошло несколько блоков, в частности, совершенствование экономической модели аудиторской деятельности (см. “Ъ” от 26 ноября 2024 года).

Среди предложений Минфина — «повысить интенсивность мероприятий по профилактике нарушения» законодательства ПОД/ФТ (115-ФЗ) аудиторскими компаниями. Ранее в середине прошлого года Казначейство приняло решение ужесточить проверки и наказания по 115-ФЗ в отношении участников рынка (см. “Ъ” от 17 июня 2024 года). По словам управляющего партнера аудиторской фирмы «Мариллион» Полины Виксне, для выполнения действующих требований по 115-ФЗ аудиторским компаниям уже пришлось выстроить необходимые процессы, что потребовало привлечения в штат дополнительных сотрудников: как минимум одного для средних организаций и не менее трех — в крупных.

Вместе с тем повышение интенсивности проверок приведет к большему отвлечению ресурсов аудиторов. Исполнение требований 115-ФЗ, безусловно, создает существенную нагрузку, так как необходимо выполнять дополнительные процедуры, не требуемые в ходе аудита по международным стандартам, поясняет гендиректор «Юникона» Владислав Погуляев. Соответственно, повышается и количество человеко-часов на выполнение аудита, отмечает он.

Сама же проверка регулятора может идти больше месяца. Кроме того, до сих пор не установлены сроки принятия решений по уже проведенной проверке, из-за чего аудиторские компании не могут после проведения контроля планировать свою деятельность и рабочий график, отмечают участники рынка. Как считает гендиректор «Эксперт Бизнес-Решения» Павел Митрофанов, небольшие игроки, где время каждого специалиста дефицитнее, чем у крупных компаний, столкнутся с необходимостью расширять штат, то есть новые требования для них окажутся «дороже».

По сути, эффективный контроль со стороны регуляторов в части ПОД/ФТ может привести к исключению из СРО небольших компаний, на которых приходится 50–80% рынка, так как они не могут переложить дополнительные расходы на своих клиентов в текущей ситуации на аудиторском рынке, полагает гендиректор «Русаудита» Евгений Самойлов. Между тем с 2021 по 2023 год число аудиторских организаций сократилось почти в два раза, до 2,2 тыс.

Впрочем, Минфин предлагает значительно расширить перечень общественно значимых организаций (ОЗО), включив туда «организации, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности страны, функционирования объектов инфраструктуры, а также расширение его за счет организаций с государственным участием». В настоящее время количество ОЗО уже оценивают примерно в 10 тыс. (см. “Ъ” от 16 декабря 2024 года). В частности, к ним относятся организации с долей государства в капитале не менее 25%. Кроме того, в их число входят эмитенты ценных бумаг, торгуемых на биржах, банки и страховые организации, управляющие компании, НПФ, иные организации, раскрывающие консолидированную отчетность, и т. д.

Организации из числа ОЗО подлежат обязательному аудиту, при этом оказывать соответствующие услуги им могут только компании из реестра Казначейства. Сегодня в него входят 192 аудиторские компании. Расширение перечня ОЗО выглядит своеобразной компенсацией в части расширения рынка для аудиторов, которых вынуждают нести больше издержек работы в этом рынке, но только для крупных и средних игроков, считает господин Митрофанов. В частности, размер оплаты за аудиторские услуги для бывших компаний «большой четверки» находится в диапазоне 3–5 млн руб., в средних компаниях — 0,75–1,5 млн руб. (см. “Ъ” от 31 июля 2024 года).

Юлия Пославская