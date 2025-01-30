Вертолет не пропустил лайнер

В ночь на четверг в небе над Вашингтоном столкнулись вертолет армии США и лайнер авиакомпании PSA Airlines. В результате погибли все 67 человек, находившихся на борту двух воздушных судов. Среди жертв — российские и советские фигуристы. Причины случившегося пока не установлены. При этом условия полета были настолько комфортными, что сам факт катастрофы вызывает только недоумение у официальных лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спасательная операция близ Национального аэропорта имени Рональда Рейгана превратилась в операцию по поиску тел и сбору обломков

Фото: Andrew Harnik / Getty Images Спасательная операция близ Национального аэропорта имени Рональда Рейгана превратилась в операцию по поиску тел и сбору обломков

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

В среду, 29 января, самолет PSA Airlines выполнял регулярный рейс для авиакомпании American Airlines из Уичито в Вашингтон. В 20:47 по местному времени (4:47 четверга мск) Bombardier CRJ700 уже заходил на посадку в Национальный аэропорт имени Рональда Рейгана. В это же время неподалеку свой учебный вылет завершал вертолет Sikorsky UH-60 армии США. Оба воздушных судна двигались навстречу друг другу.

Диспетчеры аэропорта, заметив опасное сближение лайнера и вертолета, стали вызывать экипаж последнего: «PAT 2-5, вы видите CRJ PAT 2-5, пропустите CRJ и пройдите за ним». Военный пилот после длительной паузы наконец ответил: «PAT 2-5 видит самолет, запрашиваем инструкции по уходу от столкновения». Но было уже поздно: через 13 секунд на записи прозвучал взрыв. Обломки рухнули в реку Потомак.

На борту Bombardier находилось 67 человек, в том числе четыре члена экипажа. Экипаж вертолета Sikorsky UH-60 состоял из трех человек.

Большинство пассажиров лайнера PSA Airlines возвращались в Вашингтон с чемпионата США по фигурному катанию, это были фигуристы, их тренеры и члены их семей. Среди них — несколько бывших российских спортсменов, в том числе чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская, работавшие в США тренерами.

На место катастрофы прибыло около трехсот спасателей, которым предстояло в темное время суток отыскать выживших и тела погибших. Впрочем, шансов на спасение людей было немного.

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Около восьми утра четверга по местному времени (16:00 мск) начальник пожарной службы и службы неотложной медицинской помощи округа Колумбия Джон Доннелли заявил репортерам, что из реки удалось поднять 28 тел. «Мы не думаем, что кто-то выжил»,— подытожил он. После этого спасательная операция превратилась в операцию по поиску тел и сбору обломков.

Воздушное пространство над аэропортом имени Рейгана одно из самых загруженных в США, а пассажирские самолеты часто летают здесь в одно время с вертолетами. Но их сосуществование четко регулируют диспетчерские службы. «Курсы, которыми следовали военный вертолет и самолет American Airlines были самыми обычными для Вашингтона,— заявил в четверг министр транспорта США Шон Даффи.— Это рутинная ситуация. Но на этот раз что-то пошло не так».

Катастрофа стала самой масштабной по количеству жертв для США с ноября 2001 года.

Тогда лайнер American Airlines разбился вскоре после вылета из Международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. В результате погибли 265 человек.

Расследованием нынешней авиакатастрофы займется Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB). Эксперты проверят, почему экипаж вертолета не изменил курс, а диспетчеры не дали четких команд.

Кирилл Сарханянц