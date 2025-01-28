Премьер Сербии подал в отставку на фоне протестов

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич на внеочередном брифинге подтвердил, что покидает свой пост, который он занимал с мая 2024 года. Решение, о котором он уже уведомил президента Александра Вучича, было принято в связи с продолжающимися с ноября студенческими протестами.

«Непонимание друг друга, бесчисленные споры и конфликты по всей Сербии. Сколько бы мы ни призывали к успокоению, всегда что-то происходило по какому-то плохому сценарию. Как будто какая-то невидимая рука создавала новый инцидент и напряженность в обществе,— сказал Милош Вучевич в обращении к гражданам.— Я считаю, что политика, к которой я принадлежу, партия, которую я возглавляю, которая победила на всех выборах, должна проявлять высочайшую степень ответственности и показывать, что она объективно самая ответственная. Именно поэтому я принял решение уйти в отставку» (цитата по Informer).

Поводом для организованных сербскими студентами протестов стала гибель 15 человек в результате обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Протестующие, в частности, требовали отставки Александра Вучича, мэра Нови-Сада Милана Джурича и Милоша Вучевича. В минувшие сутки в стране проходила 24-часовая блокада главной магистральной развязки с участием более чем 50 тыс. человек.

Через неделю после инцидента в Нови-Саде в отставку подал министр строительства, транспорта и инфраструктуры Горан Весич. Тогда Милош Вучевич заявил, что происшествие требует тщательного расследования, а не отставки одного министра. Александр Вучич, в свою очередь, связал протестные акции с попыткой Запада устроить в Сербии цветную революцию.

Подробнее — в материале «Ъ» «Над Сербией нависла блокада».

Лусине Баласян