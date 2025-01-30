Новый оборот, стадион ревет

Оборот рынка букмекеров за 2024 год вырос на 40% и составил 1,7 трлн руб., сделать ставки по итогам года решилось более 6 млн человек. При этом размер средней ставки вырос на 18,9%, сумма целевых отчислений, по данным “Ъ”, достигла 33 млрд руб. Рост рынка связан как с его обелением (борьбой с нелегальными букмекерами), так и с инфляцией. Однако сама аудитория, которая ставит на спорт, существенно не растет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Объем принятых российскими легальными букмекерами ставок в 2024 году вырос на 40% по сравнению с 2023 годом и составил 1,7 трлн руб., сообщили “Ъ” в пресс-службе Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ). Там добавляют, что в 2024 году в азартных играх принимали участие свыше 6 млн игроков, из них активных игроков (кто хотя бы один раз в месяц делает ставку) — более 2 млн человек. В ЕРАИ связывают продолжающийся рост с совместной работой с Федеральной налоговой службой по блокировке сайтов нелегальных букмекеров. Источник на рынке букмекеров объясняет увеличение оборота на 40% как маркетинговой активностью контор, так и яркими спортивными событиями, например, Евро-24 по футболу. Ставки россиян на групповой этап Евро-24 выросли в среднем на 90% по сравнению с предыдущим чемпионатом Европы, а средняя сумма одной ставки выросла на 42% (см. “Ъ” от 1 июля 2024 года).

Сумма целевых отчислений букмекеров на развитие спорта в 2023 году составила 19,1 млрд руб., говорят в ЕРАИ. Данные по 2024 году пока не были опубликованы, однако, по оценке председателя совета «Первой СРО букмекеров» Николая Оганезова, объем целевых отчислений в 2024 году составил около 33 млрд руб. «При обороте букмекеров в 1,7 трлн руб. примерно 1,5 трлн были выплачены клиентам в качестве выигрыша»,— добавляет он.

С его оценкой соглашается и. о. гендиректора Fonbet Константин Линев: «Общая сумма отчислений составит как минимум 33 млрд руб., 12 млрд из которых придется на компанию». Он напоминает, что размер ставки целевых отчислений с 1 января 2024 года увеличился с 1,5% до 2% выручки от всех заключенных пари.

Ранее “Ъ” писал, что число пунктов приема ставок российских букмекеров и лотерейных киосков выросло год к году на 37% и 3%. Однако участники рынка говорили о сокращении количества клубов на фоне постепенного перехода пользователей в онлайн. Эксперты же предполагали, что рост обусловлен расширением региональных букмекерских контор (см. “Ъ” от 25 сентября 2024 года).

Директор по развитию Olimpbet Константин Гусев дополняет, что по итогам 2024 года общий объем ставок в компании в денежном эквиваленте увеличился на 30,5%, в количественном выражении число ставок выросло на 9,7%. Средняя ставка за прошлый год составила 1268 руб., увеличившись на 18,9%.

При этом рост ставок в денежном выражении и рост выручки букмекеров напрямую связаны с инфляцией, объясняет глава «РБ Бизнес» Борис Губкин. «Кажущийся рост рынка возникает на фоне высокой инфляции. Однако аудитория ставок на спорт существенно не растет»,— добавляет господин Оганезов.

Последние несколько лет рынок букмекеров активно развивался, и каждый год этот рост исчисляется двухзначными процентами даже в условиях отсутствия существенных спортивных событий, интересных ставочной аудитории, считает господин Губкин.

«Большинство ставок до сих пор приходится на крупные международные турниры. Но мы видим значительный рост интереса к российским турнирам. На примере Fonbet Кубка России по футболу и Континентальной хоккейной лиги мы видим, как организация и зрелищные матчи привлекают новых болельщиков»,— объясняет Константин Линев.

Олег Козырицкий