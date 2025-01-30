Анатолию Чубайсу не хватило дел

В четверг стало известно о возбуждении очередного уголовного дела о финансовых махинациях в «Роснано». Его фигурантами стали сразу несколько бывших заместителей проживающего за границей экс-главы компании Анатолия Чубайса. Последний, по данным источников “Ъ” в правоохранительных органах, пока никакого процессуального статуса ни в этом, ни в каком-либо другом деле не имеет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель Анатолия Чубайса Борис Подольский в 2015 году

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Бывший заместитель Анатолия Чубайса Борис Подольский в 2015 году

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшему тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), возбудил следственный департамент МВД. В его рамках в четверг были задержаны и доставлены на допрос четыре человека, включая бывшего исполнительного директора «Роснано» Бориса Подольского и его заместителя — управляющего директора по финансам Артура Галстяна. Пока они являются подозреваемыми в нецелевом расходовании 45 млрд руб.

По данным “Ъ”, помимо прочего, часть этих средств была выделена, в частности, на создание так называемого гибкого планшета для школьников. При этом в ФСБ ранее отмечали, что 13 млрд руб. из них были еще и украдены.

По обвинению в причастности к хищению этих денег в августе прошлого года Мещанский райсуд Москвы арестовал бизнесмена Бориса Галкина, фирма которого «Пластик Лоджик» («дочка» «Роснано») и занималась разработкой планшета Plastic Logic 100. Анатолий Чубайс лично презентовал его на встрече с президентом Владимиром Путиным еще в 2011 году. Однако гаджет, «способный заменить весь комплект учебников по всем дисциплинам», в серию не вышел, а завод по его производству в Зеленограде так и не появился. Компания же «Пластик Лоджик» обанкротилась.

В самом «Роснано» ущерб от деятельности предыдущего топ-менеджмента компании оценивают в сумму более 200 млрд руб. Ранее там утверждали, что во время аудита были установлены факты вывода средств в офшоры под видом «покупки сомнительных технологий у аффилированных компаний по завышенной стоимости и продажи долей госкомпании по заниженной стоимости».

Напомним, что в августе прошлого года Мещанский суд Москвы по ходатайству все того же следственного департамента МВД за особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ) заочно арестовал другого бывшего зампреда компании Олега Киселева, которого называли правой рукой экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса, и управляющего директора Ирину Рапопорт. Вместе с экс-президентом банка «Пересвет» Александром Швецом и экс-директором «дочки» «Роснано» Nanoenergo Fund Limited Олегом Дьяченко их обвиняют в хищении у компании 1,6 млрд руб.

Отметим, что практически во всех уголовных делах, которые сейчас расследуют правоохранительные органы о махинациях в «Роснано», имеются показания и в отношении господина Чубайса, который уехал в Израиль в марте 2022 года. По некоторым данным, появились таковые и в деле о злоупотреблении полномочиями. Впрочем, пока у бывшего руководителя «Роснано» ни по одному из дел никакого процессуального статуса нет, отмечает источник “Ъ” в правоохранительных органах. В АО «Роснано», выступающем потерпевшей стороной по делам экс-менеджеров, от комментариев воздержались.

Олег Рубникович