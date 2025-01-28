Американский журналист Такер Карлсон утверждает, что предыдущая администрация США хотела «ускорить войну» с Россией. По его словам, США под президентством Джо Байдена «пытались убить» Владимира Путина. Каких-либо доказательств и деталей он не привел.

«Бывший госсекретарь Энтони Блинкен открыто говорил, что настаивает на настоящей войне (с Россией.— "Ъ"), например на убийстве Путина. То, что пыталась сделать администрация Байдена, это убить Путина»,— заявил он в интервью с коллегой Мэттом Таибби.

По мнению господина Карлсона, для бывшей администрации США «хаос был защитным экраном», и на этом строилась политика Вашингтона при господине Байдене.

В июле 2024 года глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) сказал, что предпринимались попытки покушений на президента России, но все они были неудачные. Подробности он не раскрыл. Кремль заверил, что безопасность господина Путина обеспечивается на должном уровне.