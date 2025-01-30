Минобороны: Швеция выделит Украине крупнейший пакет военной помощи в $1,2 млрд

Шведские власти согласовали и в ближайшее время направят Киеву 18-й пакет военной помощи стоимостью $1,2 млрд. Об этом сегодня, 30 января, сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пол Йонсон

Фото: TT News Agency / Henrik Montgomery / Reuters Пол Йонсон

Фото: TT News Agency / Henrik Montgomery / Reuters

«Это 18-й пакет помощи Украине со стороны Швеции. Это также самый большой пакет, который Швеция предоставила Украине… с февраля 2022 года»,— сказал шведский министр на пресс-конференции в четверг (цитата по «РИА Новости»).

Как пишет агентство Reuters, глава Минобороны Швеции также сообщил, что в настоящее время правительство ведет переговоры с поставщиками в Швеции и Европе о поставках на Украину артиллерии и БПЛА.

В 2024 году президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на ближайшие десять лет. В прошлом году Киев также подписал первый прямой контракт на закупку вооружений с неназванной шведской компанией.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Домбицкая