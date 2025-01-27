Промсвязьбанк включает электронику

Сеть магазинов электроники «М.Видео-Эльдорадо» ведет переговоры о своей продаже. Источники “Ъ” основным покупателем называют Промсвязьбанк (ПСБ), который уже развивает собственную торговую сеть на базе бывшего ритейлера «Связной». Сумму потенциальной сделки собеседники “Ъ” оценивают в 300 млрд руб., новый владелец может оптимизировать количество магазинов и переориентировать сеть в основном на продажу российской электроники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В условиях убыточности «М.Видео-Эльдорадо» логично задуматься о поиске инвестора

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ В условиях убыточности «М.Видео-Эльдорадо» логично задуматься о поиске инвестора

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Руководство «М.Видео-Эльдорадо» (ООО МВМ) ведет переговоры о продаже сети, рассказали “Ъ” четыре собеседника среди топ-менеджеров дистрибуторов и сетей ритейла. По словам одного из них, основным претендентом на покупку выступает ПСБ, который намерен усилить собственного ритейлера «СвязьON», созданного на базе сети «Связной» (см. “Ъ” от 15 мая). Источник “Ъ”, близкий к ПСБ, также подтвердил информацию о сделке.

Один из собеседников “Ъ” отметил, что ПСБ уже провел аудит «М.Видео-Эльдорадо», однако окончательного решения еще нет. «Изначально приобрести сеть ритейла для увеличения своих пунктов выдачи маркетплейса "Мегамаркет" планировал "Сбер", однако позже руководство банка отказалось от переговоров»,— добавляет он. Еще один источник “Ъ” указывает, что компанией интересовался ВТБ.

Стоимость сети может оцениваться в 300 млрд руб. с учетом товарных активов «М.Видео-Эльдорадо», говорит один из топ-менеджеров российского дистрибутора.

По оценке учредителя бренда бытовой техники Jackys и совладельца бренда Shaub Lorenz Гусейна Иманова, стоимость может оказаться еще выше из-за товарных знаков и бренда.

В «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что в компании «не комментируют слухи». В ПСБ, «Сбере» и ВТБ не ответили на запрос “Ъ”.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО МВМ (основное юрлицо сети «М.Видео» и «Эльдорадо») в 2023 году составила 433 млрд руб. при чистом убытке в 7,5 млрд руб. Убытки компания начала демонстрировать с 2022 года, тогда по итогам года выручка составила 401 млрд руб., а чистый убыток — 7,1 млрд руб. Основным владельцем компании числится ПАО «М.Видео» с 68,94% компании, остальные 34,06% у ООО «БТ Холдинг». Совладельцы ПАО «М.Видео» скрыты. Ранее собственником «М.Видео» и «Эльдорадо» была группа «Сафмар» семьи Гуцериевых.

Именно неудовлетворительные финансовые результаты сети источники “Ъ” называют основной причиной продажи собственниками бизнеса. Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом переговоров, говорит, что ПСБ может закрыть около 200 магазинов сети ритейла по всей России для оптимизации бизнеса (по информации на сайте компании, в сеть входят 1245 магазинов).

Конкуренция с мультикатегорийными маркетплейсами сказывается на темпах роста выручки «М.Видео-Эльдорадо» и несет долгосрочные риски, указывали в своем обзоре в сентябре аналитики БКС. В условиях высокой ключевой ставки высокая долговая нагрузка сети — чистый долг/EBITDA на конец 2023 года составляет 3,2х — становится неблагоприятным фактором. «В первом полугодии 2024 года оборот компании увеличился на 13% относительно аналогичного периода прошлого года — сказался эффект низкой базы. Однако во втором квартале 2024 года рост замедлился до 8% с 18% в первом квартале», — отмечали аналитики.

По словам источников “Ъ”, «М.Видео-Эльдорадо» также имеет ряд долгов перед дистрибуторами и производителями электроники, поэтому многие из них перестали сотрудничать с ритейлером.

Еще один собеседник “Ъ” среди топ-менеджеров сети ритейла добавляет, что у ООО МВМ также были объемные долги перед банками-кредиторами, в том числе перед ПСБ. «Компании нужны финансы со стороны, в данном случае инвестором может стать либо сам ПСБ, либо речь может идти о непрямых инвестициях — например, через банк могут участвовать в финансировании сделки госструктуры», — рассуждает он.

В истории российского ритейла уже были ситуации, когда банк выкупал ритейлеров бытовой техники и электроники– например, сделка «Техносилы» с МДМ-банком, напоминает господин Иманов. «Тогда банк начал с распродажи имущества и расплатился со всеми долгами ритейлера, однако сама сеть магазинов в скором времени была закрыта (на тот момент находилась у структур семьи Гуцериевых, группы «Сафмар».— “Ъ”)», — говорит он. «Вероятнее всего, государство сделает сеть МВМ основным каналом продаж отечественной электроники, а именно ноутбуки, смартфоны и планшеты, чтобы загрузить имеющиеся в России мощности», — полагает независимый аналитик Александр Сурков.

Тимофей Корнев