В Иране подтвердили факт поставок российских истребителей Су-35

Исламская Республика Иран приобрела партию российских истребителей Су-35, информацию о сделке подтвердил заместитель начальника центрального штаба вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия», генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шадмани, передает Entekhab. По ранее полученной информации иранских источников, первые истребители прибыли в Иран еще в ноябре прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Истребитель Су-35

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Истребитель Су-35

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

«Всякий раз, когда это необходимо, мы делаем военные закупки для усиления наших воздушных, наземных и морских сил»,— заявил иранский военный, при этом не указав ни количество поставленных самолетов, ни сумму сделки.

Как ранее сообщало специализированное немецкое издание Flug Revue, изначально Москва и Тегеран договаривались о сделке по 25 истребителям, но позднее количество заказанных самолетов было увеличено до 50 единиц. ВВС Ирана получили первые два истребителя в ходе закрытой церемонии на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе 18 ноября 2024 года, затем они в разобранном виде были перевезены в аэропорт Мехрабад в Тегеране. Оттуда самолеты были доставлены на авиабазу близ города Хамадан для сборки, полетных испытаний и введения в строй.

В российских Воздушно-космических силах (ВКС) используется версия Су-35С (серийный), в то время как экспортная версия в российских источниках помечается как Су-35, в англоязычном варианте — Su-35SE (Serial Export — экспортный серийный).

13 ноября 2024 года заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Бабич подтвердил на полях международной авиационно-космической выставки Airshow China 2024, что Россия ведет переговоры с рядом стран о поставках истребителей Су-35.

Дмитрий Сотак