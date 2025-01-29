В Конго час от часу не легче

За три дня боев на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) между правительственными войсками и повстанцами Движения М23 — этническими тутси, поддерживаемыми Руандой, погибли уже более сотни человек, свыше тысячи получили ранения. Волна насилия захлестнула и находящуюся в полутора тысячах километрах от захваченного повстанцами города Гома столицу ДРК Киншасу, в которой митинги солидарности с конголезской армией перетекли в нападения на ряд зарубежных посольств. Призывы третьих стран вернуть решение конфликта в дипломатическое русло пока эффекта не возымели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протестующие закидали камнями посольство Руанды в Киншасе

Фото: Samy Ntumba Shambuyi / AP Протестующие закидали камнями посольство Руанды в Киншасе

Фото: Samy Ntumba Shambuyi / AP

Ситуация в граничащей с Руандой провинции ДРК Северное Киву, резко обострившаяся в минувшие выходные (см. “Ъ” от 28 января), продолжила накаляться. После захвата в минувшее воскресенье административного центра провинции города Гома повстанцами из Движения М23 в боях между конголезскими правительственными войсками и боевиками погибли уже более ста человек, свыше тысячи получили ранения. А свои дома в провинциях Южное и Северное Киву с начала января были вынуждены покинуть более полумиллиона человек, сообщила глава МИД ДРК Тереза Вамба Вагнер.

«Они (повстанцы и руандийские войска.— “Ъ”) оккупировали наши города и деревни, выгнали наших граждан из домов и сформировали параллельную администрацию в нарушение международного права»,— добавила дипломат.

Мрачные оценки происходящего на востоке ДРК дали и в ООН. «Гуманитарная ситуация в Гоме и вокруг нее остается крайне тревожной. У нас есть сообщения об изнасилованиях, совершенных боевиками, разграблении имущества… и об ударах по гуманитарным медицинским учреждениям»,— заявил представитель гуманитарного управления ООН Йенс Лерке на брифинге в Женеве.

«В отдаленных районах Гомы все еще слышны отдельные взрывы и стрельба. После того, как повстанцы захватили центр города, ночью наступила тишина, но происходят грабежи предприятий. Аэропорт не работает, интернет, электричество и вода отключены»,— описал агентству Reuters ситуацию в Гоме во вторник один из местных жителей.

К утру среды, 29 января, по свидетельству очевидцев, в Гоме наступило некоторое затишье. Бойцы группировки находятся в процессе взятия «под контроль последних очагов сопротивления», написал в соцсети Х глава политического крыла M23 Бертран Бисимва, добавив: «Наша армия усердно работает, чтобы гарантировать полную безопасность, полное спокойствие и окончательный мир».

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Между тем хаос в одночасье охватил не только Гому и другие города провинции, но и расположенную более чем в 1,5 тыс. км столицу ДРК Киншасу. Во вторник жители столицы вышли на митинг солидарности с конголезской армией, который тут же перерос в беспорядки. Участники возвели по всему городу баррикады из горящих автопокрышек и решили заодно деятельно высказать свое недовольство странам, которые, по их мнению, симпатизируют повстанцам. В итоге посольства Бельгии, Кении, Нидерландов, США и Франции были закиданы камнями и кусками бетона. Главный удар пришелся по дипмиссиям Уганды и Руанды — они были разграблены в знак протеста против их поддержки Движения М23. Уже в среду для сохранения общественного порядка и предотвращения распространения актов насилия власти Киншасы запретили все массовые акции в столице.

Как рассказала “Ъ” в среду пресс-атташе российского посольства в ДРК Алина Мирзаханова, сотрудникам дипмиссии РФ на данный момент ничего не угрожает, а обращений от российских граждан с просьбами об оказании помощи не поступало. «На фоне протестных акций в Киншасе были введены дополнительные меры по обеспечению безопасности российского посольства, усилена его охрана»,— добавила она.

На фоне событий в Киншасе крупнейшая угандийская авиакомпания Uganda Airlines во вторник объявила о приостановке своих полетов в столицу соседней ДРК. В среду ее примеру последовали и в бельгийских авиалиниях Brussels Airlines, выполнявших ежедневные рейсы в Киншасу и из Киншасы. А американское посольство в ДРК рекомендовало гражданам США как можно скорее покинуть страну, пока доступны коммерческие рейсы.

Высказалась на тему событий в ДРК и российская дипломатия. Так, постпред России при ООН Василий Небензя осудил любые нападения или проявления агрессии в отношении иностранных дипломатических представительств. «Такие действия не имеют ничего общего с мирными демонстрациями. Призываем обеспечить защиту зарубежных миссий и дипломатического персонала в соответствии с Венской конвенцией и международными обязательствами»,— отметил дипломат в ходе заседания Совбеза ООН во вторник. Он подчеркнул, что военного пути урегулирования кризиса не существует («это возможно только в результате политической договоренности»), пообещав, что Москва будет использовать «все возможности» для того, чтобы остановить эскалацию в ДРК и открыть перспективы дипломатического урегулирования.

Смягчить ситуацию дипломатически попытались на этой неделе и США, решившие начать с разговора госсекретаря Марко Рубио с президентом Руанды Полем Кагаме, которого в Киншасе, да и не только, считают главным союзником соплеменников-тутси, входящих в Движение М23. «Провел продуктивную беседу с Марко Рубио о необходимости обеспечить прекращение огня на востоке ДРК и устранить коренные причины конфликта раз и навсегда»,— написал сам Кагаме в среду в соцсети X. Но так и не подал сигнала, что готов каким-то образом повлиять на контролируемых Руандой повстанцев. Кроме того, он подчеркнул, что защищает свою страну от угрозы со стороны конголезских ополченцев, имея в виду в основном представителей народности хуту, участвовавших в геноциде тутси в 1994 году и бежавших в ДРК после смены власти в Руанде.

При этом президент Кагаме не стал прямо отвечать на вопрос, пересекали ли руандийские войска границу, в чем их обвиняют в Киншасе.

Президент ДРК Феликс Чисекеди тоже, судя по всему, не настроен на конструктивные переговоры. В среду по предложению властей Кении в Найроби должен был пройти экстренный саммит Сообщества стран Восточной Африки, на котором кенийский лидер Уильям Руто надеялся провести встречу в онлайн-формате конголезского главы с Полем Кагаме. Однако вскоре стало известно, что Чисекеди в саммите участвовать не будет.

Наталия Портякова