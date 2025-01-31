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Коммерсантъ FM
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Мишустин призвал Киргизию прекратить давление на российские компании

Российские компании сталкиваются с противоправными действиями и вымогательством, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. В ходе встречи с главой правительства Киргизии Адылбеком Касымалиевым в Алматы он попросил власти прекратить нарушать права предпринимателей.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Мишустин рассказал, что организации получают «необоснованные претензии» со стороны высокопоставленных киргизских чиновников. Сами компании, по его словам, «добропорядочные, добросовестные» организации, которые входят в число крупнейших налогоплательщиков.

«Просим, чтобы руководство Киргизии прекратило административное давление на наши компании и обеспечило защиту прав и законных интересов российских инвесторов»,— заключил премьер-министр. Глава правительства уточнил, что конкретные факты противоправных действий изложены в дипломатической ноте, направленной российским МИДом в посольство Киргизии.

Премьер-министр Киргизии пообещал разобраться в ситуации, напомнив, что уже беседовал с господином Мишустиным на эту тему. Он сказал, что по приезде в Бишкек вновь обсудит этот вопрос с властями государства. Мишустин приехал в Казахстан с трехдневным визитом 29 января.

Подробнее — в материале «Ъ» «В такси подсели проверки».

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