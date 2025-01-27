Децибелы выходят в «Эфир»

Столичные власти готовятся к внедрению дорожных камер, измеряющих уровень шума мотоциклов и автомобилей. В январе, как выяснил “Ъ”, завершилась сертификация нового комплекса «Эфир» с четырьмя направленными микрофонами — они обнаружат в потоке транспортные средства с громыхающей музыкой или ревущей выхлопной системой. Штраф для нарушителей составит от 5 тыс. до 30 тыс. руб. Впрочем, предельный уровень шума еще предстоит установить региональным властям, а для того чтобы начать штрафовать водителей по данным, полученным от новых автоматических камер, понадобится и принятие поправок к федеральному КоАП. До этого столичные власти будут искать «оптимальные» места для установки приборов нового типа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Приказом Росстандарта №51 от 14 января комплекс «Эфир», измеряющий уровень шума с видеофиксацией проезда транспортного средства, официально утвержден в качестве «типа средства измерения». «По итогам проведенных испытаний установлено, что устройство предназначено для измерения уровня шума, значений и текущего времени, навигационных параметров и определения на их основе координат местоположения комплекса,— пояснили “Ъ” в Росстандарте.— Факт утверждения типа средства измерений позволяет применять его в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений при условии прохождения поверки».

«Новый комплекс позволит снизить шум на московских дорогах и повысить комфорт жизни в городе»,— заявил в этой связи “Ъ” вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Столичные власти начали разработку системы контроля чрезмерно шумных машин и мотоциклов в 2021 году по поручению мэра Сергея Собянина. Господин Собянин при этом ссылался на жалобы граждан, призывая к борьбе с «отмороженными автомобилистами, гоняющими без глушителей и с громкой музыкой» по ночам. Тогда же ЦОДД Москвы разработал прототип камеры с направленными микрофонами, протестировав новинку на городских улицах (в том числе в районе Чистых прудов). Затем комплекс проходил сертификацию, которая заняла более трех лет. В декабре 2024 года в интервью “Ъ” глава ЦОДД Михаил Кизлык, комментируя скорое появление прибора, вновь упомянул про «любителей подрифтовать или послушать громко музыку» и подчеркнул: «Запрос на такие камеры у населения есть».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комплекс «Эфир»

Фото: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Комплекс «Эфир»

Фото: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Разработчиком «Эфира», следует из приказа Росстандарта, является московская «ИТБ Софт». 99% «ИТБ Софт», по данным kartoteka.ru, принадлежат компании «Интеллектуальные транспортные системы», которая, в свою очередь, ранее выступала подрядчиком структур мэрии Москвы. В частности, для «Администратора московского парковочного пространства» она создавала информационную систему, для ЦОДД — систему мониторинга речного транспорта. На запрос “Ъ” в компании не ответили.

12-килограммовый прибор «Эфир» представляет собой камеру с четырьмя направленными микрофонами. В документации сказано, что комплекс одновременно принимает и обрабатывает информацию с микрофонов и видеомодуля, определяя источник повышенного шума «на основе анализа фазового сдвига по пикам уровней». Диапазон измерения громкости звука — 60–120 дБ.

В Росстандарте рассказали “Ъ”, что комплексы с подобным функционалом уже есть — например, прибор под названием «Смарт-шлюз М1» (разработчик белгородская компания «Смарт-сити» ранее уже разрабатывала камеры типа Sova, используемые в Москве для контроля парковки). «Показатели точности (измерения уровня шума.— “Ъ”) у комплекса "Эфир» выше, чем у других комплексов»,— отметили в Росстандарте.

На данном этапе, по словам Максима Ликсутова, прошедший сертификацию комплекс будет применятся только для тестирования, мониторинга и подбора «оптимальных мест для установки». Для того что начать штрафовать на основе полученных данных нарушителей, нужны поправки к КоАП РФ. Такой законопроект внесен Мосгордумой (в рамках поручения Сергея Собянина) в Госдуму и принят в первом чтении 20 июля 2023 года. Поправки наделяют власти субъектов правом устанавливать штрафы от 5 тыс. до 30 тыс. руб. за нарушение норм шума, которые затем зафиксируют отдельным документом на региональном уровне. В ходе обсуждения документа, как сообщал “Ъ” (см. номер от 21 июля 2023 года), у депутатов возникли вопросы к технологии фиксации нарушений. Парламентарии, в частности, говорили о риске ошибочных штрафов, когда машины следуют в плотном потоке. Коммунист Алексей Куринный сетовал на то, что Госдума принимает «виртуальный закон», не понимая, как и чем будет измеряться шум транспорта. Поправки ушли на доработку ко второму чтению и с тех пор находятся без движения. В разработке новой редакции, по данным “Ъ”, участвуют столичные власти.

После внесения изменений в кодекс, пояснили в ЦОДД, столичные власти утвердят «нормативно-правовой акт», в котором запишут предельные уровни шума. Сейчас, напомним, нормативы записаны в техническом регламенте Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств — 96 дБ для легковых автомобилей и мотоциклов. На эти показатели ориентируется ГИБДД при проверке уровня шума с помощью ручных приборов, которыми инспекторы измеряют уровень шума у выхлопной трубы. В августе 2024 года, как рассказывал “Ъ”, сотрудники УГИБДД Санкт-Петербурга провели специальный рейд и выявили ряд нарушителей с нештатной выхлопной системой: спортбайк Kawasaki (99 дБ), Subaru Impreza (116 дБ), праворульная Toyota (99 дБ). Владельцы были оштрафованы на 500 руб.

Каким будет норматив для «Эфира», неизвестно, в ЦОДД ранее говорили, что будут утверждены отдельные дневные и ночные нормы.

Для поставки камер правительство Москвы проведет тендер, отметили в ЦОДД. На вопрос “Ъ” о примерных сроках ввода в эксплуатацию приборов в центре ответили, что это зависит от сроков утверждения нормативно-правовой документации.

Сложно прогнозировать, насколько корректно будет работать новая технология, говорит эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман. «Главная проблема в том, что уже после фиксации "Эфиром" невозможно будет перепроверить, какая конкретно из машин в потоке была источником повышенного шума,— говорит Григорий Шухман.— По этой причине пока неясно, как на практике и на каком основании авто- и мотовладельцы будут обжаловать штрафы за шум, с которыми они не согласны».

Иван Буранов