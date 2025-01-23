Минтруд сообщил об индексации более 40 социальных выплат

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что с 1 февраля будут проиндексированы более 40 различных социальных пособий, компенсаций и выплат. Их размер увеличат по уровню инфляции за 2024 год — 9,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин (слева) и министр труда и социальной защиты Антон Котяков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин (слева) и министр труда и социальной защиты Антон Котяков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«С 1 февраля по уровню фактической инфляции, как и предусмотрено действующим законодательством, на 9,5% будут увеличены размеры свыше 40 различных социальных пособий, компенсаций и выплат. Соответствующее постановление также подготовлено и внесено в правительство»,— сказал Антон Котяков на совещании Владимира Путина с правительством (цитата по сайту Кремля).

Как добавил министр, в 2025 году перечень выплат, которые увеличиваются на уровень фактической инфляции за прошлой год, был расширен. В перечень вошли в том числе выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства первой категории. С 1 февраля, по его словам, также будут проиндексированы выплаты для Героев СССР и РФ, ветеранов боевых действий, в том числе участников военной операции на Украине, а также граждан, пострадавших от радиации.

С 1 января пенсии были проиндексированы на 7,3%. С 1 февраля, как сообщал Антон Котяков, их увеличат еще на 2,2%, до уровня инфляции в 2024 году. 22 января президент Владимир Путин объявил об индексации на 9,5% в том числе социальных выплат и пособий.

Подробнее — в материале «Ъ» «Инфляция ждет индексации пенсий».