Из России с убытком

ING Group объявила об уходе с российского рынка — ее дочерний ИНГ-банк (Евразия) будет продан российской компании и переименован. Сделка может принести голландской группе убыток в размере €700 млн, его большая часть приходится на разницу между рыночной и продажной ценой. Российских покупателей такие сделки привлекают своей дешевизной, даже с учетом дальнейших расходов на переориентацию бизнеса под локальные условия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Штаб-квартира ING Group в Амстердаме

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Штаб-квартира ING Group в Амстердаме

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Во вторник, 28 января, международный финансовый холдинг ING Group объявил о достижении соглашения о продаже своего российского бизнеса АО «Глобал Девелопмент». Предполагается, что российская компания, «принадлежащая финансовому инвестору из Москвы, имеющему опыт работы в сфере факторинговых услуг», приобретет все акции ИНГ-банка (Евразия), «взяв на себя управление всей деятельностью и персоналом в России».

Сама сделка должна быть одобрена регулирующими органами и, как ожидается, будет закрыта в третьем квартале 2025 года.

По оценке ING, группа получит убыток от продажи российского бизнеса в размере €700 млн, из которых €400 млн приходится на разницу между ценой продажи и балансовой стоимостью кредитной организации. В дальнейшем будет проведен ребрендинг российского банка.

Согласно данным ЕГРЮЛ, АО «Глобал Девелопмент» было зарегистрировано в Москве 8 ноября 2024 года. Уставный капитал компании составляет 15 тыс. руб. Основным видом деятельности является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Гендиректором компании указан Андрей Муравьев, возглавляющий также факторинговую компанию «АА Групп». В прошлом господин Муравьев также руководил факторинговой компанией «Клевер».

ИНГ-банк стал первым банком с иностранным участием, о продаже которого было объявлено в 2025 году. Ранее президентом РФ были выданы разрешения на продажу семи «дочек» иностранных банков. Все кредитные организации, о которых известна сумма продажи, были приобретены с дисконтом 70–90%. Последним был Натиксис-банк, дочерний банк французской группы Natixis (см. “Ъ” от 23 декабря 2024 года).

Согласно отчетности на 1 октября 2024 года, ИНГ-банк занимал 13-е место по активам среди банков с иностранным участием (98,4 млрд руб.) и 7-е место по капиталу (42,5 млрд руб.). Чистая прибыль банка за девять месяцев 2024 года составила 5,87 млрд руб.

Как отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев, «суммы таких сделок далеки от рыночных, ведь для западных владельцев важно избавиться от актива». Более того, в октябре прошлого года правительственная комиссия ужесточила правила выхода недружественных иностранных компаний с российского рынка — минимальный дисконт при продаже был увеличен с 50% до 60%, а размер «добровольного взноса» в бюджет вырос с 15% до 35% от рыночной стоимости.

Таким образом, группа ING сможет получить за свою российскую «дочку» не более 5% от ее рыночной стоимости.

По оценке управляющего партнера финансовой группы «Дмитрий Донской» Дмитрия Курбатского, к моменту закрытия сделки речь может идти «о расчетном капитале около 50 млрд руб. по РСБУ». Таким образом, продающая сторона может получить около 2,5 млрд руб., отмечает эксперт. При этом, по мнению господина Курбатского, на данный актив, очевидно, были и другие претенденты, скорее всего, банки, известные своим интересом к иностранным активам, которые уже участвовали в таких сделках (см. таблицу).

Эксперты отмечают, что российских инвесторов подобные сделки привлекают большими дисконтами.

Как отмечает Олег Абелев, «если нет готовности к покупке актива у одних отечественных инвесторов, его просто достаточно быстро приобретут другие инвесторы». При этом управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова указывает, что «"Глобал Девелопмент" получает доступ к сложившейся клиентской базе и инфраструктуре, что создает возможности для дальнейшего развития бизнеса в российском банковском секторе, но уже без привязки к иностранному собственнику». Однако, по ее словам, не стоит забывать о рисках дальнейшего ограничения международных операций, а также необходимости «формирования мер на переориентацию бизнеса под локальные условия и адаптацию к изменившейся рыночной среде».

Андрей Муравьев не ответил на запрос “Ъ”.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева