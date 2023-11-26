Что происходит после ввода войск России на Украину. День 641-й

За ночь и утром над пятью регионами были сбиты 24 беспилотника, сообщило Минобороны РФ. На фоне атак в Москве больше 15 рейсов были задержаны или отменены. По словам Дениса Пушилина, часть ДНР осталась без света из-за массированных ударов. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

12:02. Подразделения ВДВ впервые привлекли гражданских инструкторов к подготовке медицинских эвакуационных групп в зоне военных действий на территории Украины, сообщило Минобороны «РИА Новости».

11:58. Шереметьево, Домодедово и Внуково работают штатно, рассказали ТАСС в пресс-службах аэропортов. На расписание Жуковского ограничения не повлияли.

11:30. Суд в Крыму прекратил уголовное дело об оставлении части в период мобилизации после смерти обвиняемого.

11:10. По предварительной информации, в Смоленской области нет пострадавших в результате подавления БПЛА, пишет Telegram-канал губернатора Василия Анохина.

11:02. Минобороны отчиталось об уничтожении около 9:30 мск еще четырех беспилотников самолетного типа над Брянской, Смоленской и Тульской областями.

10:58. Часть ДНР осталась без света из-за массированных ударов, сообщил Денис Пушилин.

10:55. В Калужской области БПЛА были сбиты на территории Дзержинского и Жуковского районов, сообщил глава региона Владислав Шапша. Никто не пострадал, разрушений нет.

10:53. Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об уничтожении четырех беспилотников над Карачевским и Брянским районами.

10:52. На фоне атак БПЛА в аэропортах Москвы 13 рейсов были задержаны, еще три отменены. Сергей Собянин назвал произошедшее «попыткой массовой атаки» беспилотниками.

10:50. В Московской области беспилотники фиксировались в районе Наро-Фоминска, в Одинцовском и Раменском городских округах, а также в Подольске. Никто не пострадал. По словам губернатора Андрей Воробьев, всего было перехвачено пять БПЛА, в трех случаях «повреждения строений на земле».

10:47. Минобороны отчиталось об уничтожении ночью 20 БПЛА над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.

10:45. В Туле сбитый украинский беспилотник потерял управление и врезался в многоквартирный дом. Один человек пострадал, повреждено остекление трех квартир, сообщил губернатор Алексей Дюмин.