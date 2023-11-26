Шойгу сообщил о создании объединенной системы ПВО со странами ОДКБ

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что со странами—членами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создана единая система противовоздушной обороны (ПВО). По словам министра, Россия подписала с каждой из стран соглашения, и периодически страны проводят учения с использованием этих систем ПВО.

«Объединенная система ПВО, она есть в СНГ. А в ОДКБ она по факту сделана. Если требуется оформления документально, мы будем оформлять документально. Но с каждой из стран—членов ОДКБ у нас есть соглашение двустороннее. И по этому двустороннему соглашению система создана»,— сообщил министр в эфире «Москва. Кремль. Путин» (запись приводит журналист Павел Зарубин в Telegram-канале).

Сейчас в состав ОДКБ входят шесть стран — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Лидеры стран ОДКБ на заседании Совета коллективной безопасности в Минске, которое прошло 23 ноября, обсуждали вопросы совместной обороны, противодействия преступности и безопасности. Выступая на этом заседании, Владимир Путин сообщил, что в странах ОДКБ была проведена операция «Наемник» по пресечению вступления граждан в террористические группировки.

О том, почему на саммите ОДКБ не было Армении, читайте в публикации «Ъ» «Армения движется Западом наперед».

Анастасия Ларина