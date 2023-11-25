Что происходит после ввода войск России на Украину. День 640-й

Глава СБУ Василий Малюк пообещал сюрпризы в отношении Крымского моста. Предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины смогут покрыть половину потребностей ВСУ в следующем году. Мэр Пензы Александр Басенко предложил отложить установку в школах мемориальных досок в честь погибших в ходе СВО выпускников, призвав пожалеть детскую психику. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:46. Президент Швейцарии Ален Берсе сообщил, что в субботу прибыл в Киев, чтобы принять участие в международном саммите по вопросам продовольственной безопасности и встретиться с Владимиром Зеленским.

11:45. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале написал, что россиян, которые ранее уехали за рубеж, в стране никто не ждет. Они, по словам господина Володина, совершили предательство.

11:45. Россия из-за санкций в отношении авиаотрасли потеряла 76 пассажирских судов, сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев.

11:45. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что СБУ готовит много «сюрпризов» в том, как уничтожить Крымский мост и отбить занятые российскими войсками территории. По его словам, «Крымский мост обречен». Об этом он сказал в документальном фильме СБУ, опубликованном на YouTube.

11:45. Воздушные силы вооруженных сил Украины заявили, что в ночь на сегодня, 25 ноября, по стране был нанесен удар рекордным числом дронов-камикадзе, передает «Страна.ua». Об атаке беспилотников, в частности, сообщали власти Киева, Днепропетровской и Николаевской областей.

11:44. Глава Пензы Александр Басенко предложил отложить установку в школах мемориальных досок в честь выпускников, погибших в ходе военной операции на территории Украины. Он призвал не создавать «некрополи» на зданиях школ и позаботиться о детской психике, передает PenzaInform с сессии Пензенской городской думы.

11:44. Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении военкора «России-24» Бориса Максудова орденом Мужества. Документ опубликован на сайте Кремля.

11:44. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране нужны «три победы». Это поддержка военной помощи со стороны Конгресса США, поддержка нового пакета санкций всеми странами Евросоюза, а также диалог по будущему членству в ЕС.

11:44. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса не могут закрыть потребности армии. Вместе с тем в бюджете в 2024 году средств хватит на контрактацию около половины способностей украинского ОПК.