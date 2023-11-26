На польско-украинской границе скопились в очереди более 2 тыс. фур

На трех пунктах пропуска на польско-украинской границе ожидают въезда на Украину около 2 тыс. единиц грузового транспорта, сообщила «Европейская правда» со ссылкой на власти Украины. КПП блокируют бастующие польские грузоперевозчики. Несколько дней назад в такой очереди погибли два водителя.

Представители украинского Министерства развития общин, территорий и инфраструктур вместе с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков раздавали заблокированным на границе водителям 2,5 тыс. литров воды, 1,2 тыс. обедов и медикаменты.

Обычно через пункт пропуска «Дорогуск—Ягодин» проходили 680 грузовиков, сейчас — несколько десятков в сутки. Сейчас с польской стороны границы в очереди ожидают более 800 грузовиков. На пунктах «Корчева—Краковец» и «Рава-Русская—Гребенное» число грузовиков в физической очереди с польской стороны составляет 700 и 600 авто.

23 ноября посольство Украины обратилось с официальной нотой в МИД Польши, требуя разблокировать движение грузовиков на границе после гибели двух водителей в очереди на КПП. Дальнобойщики вынуждены долгое время находиться в условиях низких температур и антисанитарии.

Протестующие на границе польские водители требуют, чтобы ограничения на работу украинских водителей, действующие до начала военной операции, снова начали действовать. Послабления привели к тому, что услуги украинцев стали дешевле, чем услуги поляков.

Анастасия Ларина