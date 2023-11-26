ВДВ привлекли гражданских инструкторов к подготовке медгрупп для спецоперации

Подразделения Воздушно-десантных войск впервые привлекли гражданских инструкторов для подготовки личного состава медицинских эвакуационных групп в зоне военных действий на территории Украины, сообщило «РИА Новости» Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что подготовка проходит в тыловом районе зоны проведения военной операции в Луганской народной республике. Сообщается, что занятия проводятся со штатными медицинскими подразделениями ВДВ, которые вышли в район восстановления боеспособности после выполнения боевых задач.

Минобороны сообщило, что гражданские инструкторы по тактической медицине прошли обучение по стандартам министерства в Военно-медицинской академии. Как заявили в ведомстве, акцент сделан на практических занятиях в условиях, приближенных к боевым.

Командир отдельного медицинского отряда ВДВ ВС РФ Юрий Бровко в октябре 2022 года рассказывал, что его подразделение занимается эвакуацией раненых бойцов с передовой. Военнослужащих доставляют в полевые госпитали силами бронированных машин, одной машины прикрытия и одной — эвакуации, сообщил он.

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