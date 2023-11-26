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Коммерсантъ FM
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Пушилин: часть ДНР осталась без света из-за массированных ударов

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что по региону был нанесен массированный удар, в результате чего часть городов и районов ДНР осталась без электроэнергии.

«В результате не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады. Правительству поручено вести работу в штабном режиме. Ситуация непростая, но к этому времени  энергетики уже восстановили электроснабжение в ряде населенных пунктов, работы продолжаются, делается все возможное, чтобы вернуть нашим гражданам свет и тепло в кратчайшие сроки»,— написал глава республики в Telegram.

Издание «Страна.ua» сообщает, что перебои зафиксированы в Донецке, Макеевке, Мариуполе и Старобешевском районе. Электроснабжение восстановлено в Амвросиевке, Харцызске и Енакиево, утверждает издание.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил в Telegram, что территория города в ночь на сегодня, 26 ноября, была обстреляна семь раз со стороны вооруженных сил Украины. Он утверждает, что в направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов было выпущено 23 снаряда калибра 155 мм.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на сегодня, 26 ноября, в Московской, Тульской, Калужской и Брянской областях было сбито 20 беспилотников.

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