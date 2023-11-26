В Крыму из-за шторма без света остались 40 тыс. человек, эвакуированы 150 жителей

Из-за шторма в Крыму без света остались 40 тыс. жителей. Из частных домов в Евпатории эвакуировали эвакуированы 150 человек. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. В городе Саки поток воды перебил газопровод.

«В Евпатории из домов эвакуировано 150 человек. 100 — размещены в гостиницах, 50 — у родственников. Без электроэнергии порядка 40 тыс. крымчан. Восстановительные работы начнутся сразу после уменьшения силы ветра. Ориентировочно — после 00:00»,— написал Олег Крючков в Telegram-канале.

Полностью была закрыта дорога Саки—Евпатория. Семь авиарейсов, следующих в Сочи, ушли на запасные аэродромы, в том числе в Минеральные Воды.

Глава администрации города Саки Александр Овдиенко в Telegram-канале заявил, что по одному адресу перебит газопровод. В результате 70 квартир остались без газа. Перелив моря стал причиной блокировки 40 домов в крымском поселке Героевское, на месте работают сотрудники МЧС. Спасатели делают укрепления, чтобы не было прорывов воды.

Из-за непогоды понедельник, 27 ноября, объявлен нерабочим днем для большинства социальных учреждений в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Пик шторма в Крыму придется на сегодня, начиная с 21.00 и до полуночи. Скорость ветра достигает 40 м/с.

Анастасия Ларина