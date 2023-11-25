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Коммерсантъ FM
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Суд в Крыму прекратил дело об оставлении части после смерти мобилизованного

Крымский гарнизонный военный суд прекратил уголовное дело о самовольном оставлении части в период мобилизации из-за смерти подсудимого Игоря Акуренко. Он умер через полгода после возбуждения дела.

Постановление опубликовано на сайте суда. На материалы первой обратила внимание «Медиазона» (внесена в реестр иностранных агентов).

По версии следствия 53-летний мобилизованный Игорь Акуренко не явился в воинскую часть 17 января «без уважительной причины». Был задержан 20 марта. Дело поступило в суд 8 августа, 11 августа господин Акуренко умер. Дело было прекращено на заседании суда 22 сентября. В материалах не уточняется, как умер мобилизованной и какая мера пресечения в отношении него действовала до смерти.

Леонид Уварчев

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