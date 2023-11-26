Губернатор Смоленской области сообщил о подавлении БПЛА над регионом

Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы подавили атаку беспилотника. По предварительной информации, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы, добавил он в Telegram.

Ранее сегодня, 26 ноября, Минобороны России сообщило, что средства ПВО сбили 20 БПЛА над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что сбитый над регионом БПЛА врезался в дом, пострадал один человек.

В прошлый раз о сбитых над Смоленской областью БПЛА сообщалось 17 ноября. Тогда, по данным Минобороны РФ, над регионом сбили три беспилотника.

Эрдни Кагалтынов