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Коммерсантъ FM
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Губернатор Смоленской области сообщил о подавлении БПЛА над регионом

Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы подавили атаку беспилотника. По предварительной информации, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы, добавил он в Telegram.

Ранее сегодня, 26 ноября, Минобороны России сообщило, что средства ПВО сбили 20 БПЛА над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что сбитый над регионом БПЛА врезался в дом, пострадал один человек.

В прошлый раз о сбитых над Смоленской областью БПЛА сообщалось 17 ноября. Тогда, по данным Минобороны РФ, над регионом сбили три беспилотника.

Эрдни Кагалтынов

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