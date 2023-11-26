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Коммерсантъ FM
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Московские аэропорты работают в штатном режиме после массированных атак БПЛА

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево работают штатно после утренних ограничений, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службы аэропортов. Ранее Минобороны сообщало о не менее чем 20 БПЛА, сбитых в ночь на сегодня, 26 ноября, а также утром.

По данным ТАСС, во Внуково ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в 5:03 мск и сняты в 6:33 мск. В Домодедово ограничения вводились с 5:34 до 6:30 мск. В аэропорте Жуковский ограничения вводились с 5:30 до 6:30 мск, но они не повлияли на расписание рейсов. В пресс-службе Шереметьево ТАСС не сообщили об ограничениях, но заявили о штатной работе аэропорта.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росавиации сообщило, что самолеты не уходили в запасные аэродромы во время действия ограничений.

Как сообщило Минобороны, в ночь на сегодня, 26 ноября, вплоть до раннего утра над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями в общей сложности было сбито 20 беспилотников. На фоне атак БПЛА в столичных аэропортах были задержаны 13 рейсов и еще 3 отменены.

Позднее Минобороны сообщило о еще четырех БПЛА над Брянской, Смоленской и Тульской областями, они были уничтожены в 9:30 мск. В 10:06 мск губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что силы ПВО и РЭБ подавили атаку БПЛА. Около 8:55 мск об уничтожении БПЛА над Брянским районом сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.

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