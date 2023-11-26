Минобороны РФ сообщило об уничтожении еще четырех БПЛА над тремя регионами

Министерство обороны России сообщило в Telegram, что силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника над Брянской, Смоленской и Тульской областями сегодня, 26 ноября, около 9:30 мск.

Ранее сегодня в 10:06 мск губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что силы ПВО и РЭБ подавили атаку БПЛА. Около 8:55 мск об уничтожении БПЛА над Брянским районом сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.

Как утверждает Telegram-канал Shot, БПЛА в Тульской области был сбит рядом с многоэтажкой на Новомосковской улице. Ранее утром один беспилотник врезался в другой многоквартирный дом в Туле, пострадал один человек.

Как сообщило Минобороны, в ночь на 26 ноября вплоть до раннего утра над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями в общей сложности было сбито 20 беспилотников.