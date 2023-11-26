Bloomberg: США потребуют от Турции соблюдения санкций против России

Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон на следующей неделе планирует посетить Турцию, чтобы потребовать соблюдения санкций против России и палестинского движения «Хамас». Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, США ожидают, что турецкие власти поддержат односторонние санкции против российских компаний, а также не будут помогать в их обходе. Среди прочего, отмечает Bloomberg, Брайан Нельсон планирует обсудить вопрос, почему российские морские суда и самолеты продолжают получать услуги в Турции.

Господин Нельсон также будет требовать от турецких властей соблюдения санкций против «Хамаса». Движение признано террористическим в США и Евросоюзе, но Турция его таковым не считает. В октябре Минюст США ввел санкции против базирующейся в Турции компании Trend GYO. Ведомство утверждало, что юрлицо входит в «инвестиционный портфель "Хамаса"».

После начала военной операции на Украине Турция отказалась присоединяться к антироссийским санкциям со стороны США и Евросоюза, объясняя это необходимостью поддерживать отношения с Россией. При этом, как писал Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника, в марте Турция прекратила транзит запрещенных ЕС и США товаров в РФ. Публично об этом решении объявлено не было.

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Лусине Баласян