Число фур в пробке на границе России и Литвы выросло с 80 до 100

Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков сообщил, что Литва ужесточила транзит грузового транспорта на российской границе. В связи с этим число фур в пробке на границе увеличилось с 80 до 100. При этом, по словам сенатора, ограничения коснулись в том числе грузового транспорта с товарами, не попадающими под санкции.

«Литва ввела усиленный контроль всех грузовых автомобилей, заходящих с территории Калининградской области. Что приводит к тому, что за сутки обрабатывается не более 60 автомобилей. В итоге на утро воскресенья в очереди уже порядка 100 фур, и она постоянно увеличивается»,— сообщил сенатор в разговоре с «РИА Новости».

Вчера днем, 25 ноября, Федеральная таможенная служба (ФТС) России сообщила, что на российско-литовском участке границы в Калининградской области — пробка из 80 грузовых автомобилей. В ФТС объяснили это медленной работой литовских таможенников. При этом власти Литвы никак не комментировали эти сообщения.

Анастасия Ларина